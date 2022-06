Covid, 257 nuovi casi in Puglia, 44 in provincia di Lecce. Nessun decesso. Tre pazienti al DEA. Appello del primario di Rianimazione, Pulito: “Vaccinatevi, solo così ci salveremo dalla quarta ondata”

PUGLIA – Se gli ospedali pugliesi non sono in tilt, nonostante la quarta ondata sia già una realtà in tutta Europa, lo dobbiamo alla vaccinazione record italiana, secondo il direttore di Terapia Intensiva dell’ospedale “Vito Fazzi”, Giuseppe Pulito: “Non bisogna avere paura di vaccinarsi, perché i nostri ospedali si sono salvati fino ad ora grazie al vaccino. La vaccinazione limita le morti e gli effetti gravi. Oggi in Rianimazione (quella del DEA di Lecce, l’unica per i casi COVID della provincia) sono rimasti solo 3 pazienti: due vaccinati con comorbidità, che potrebbero non aver maturato gli anticorpi, e un non vaccinato 67enne, che con il vaccino non sarebbe finito qui. Basta guardare quello che accade in Germania per intuire quello che potrebbe avvenire qui. Li hanno il 20% dei vaccinati meno: questo significa milioni di non vaccinati in più che fanno circolare in modo molto più intenso la nuova variante andando a riempire gli ospedali fino all’esaurimento di posti. Dobbiamo correre a vaccinarci e a fare i richiami per evitare di fare la stessa fine”.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, sabato 20 novembre 2021, segnala 257 nuovi positivi in Puglia (ieri erano 284), 44 (ieri 30) si registrano in provincia di Lecce. Con 20.242 (ieri 20.720) test eseguiti: l’indice dei positivi scende all’1,27% rispetto all’1,37% di ieri.

Anche oggi non si registrano decessi rispetto ai 6 di giovedì, ai 2 di mercoledì, ai 3 di martedì, ad 1 di lunedì, a 0 di domenica e sabato.

Complessivamente i ricoverati sono 169 (ieri 165),

mentre gli attualmente positivi salgono da 3.811 a 3.946 (+135).

Dei 169 ricoverati, 153 (ieri 149) sono con sintomi, mentre 16 (ieri 16) sono in terapia intensiva.