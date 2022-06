Covid, 284 nuovi casi in Puglia, 30 nel leccese. Tutti si preparano al peggio: green pass valido solo fino a 9 mesi dall’ultima dose e non vaccinati fuori dai luoghi chiusi

PUGLIA – Il virus continua a circolare con più intensità: il bollettino epidemiologico di oggi segnala 284 nuovi casi tra i pugliesi (emersi con 20.720 test fatti nelle scorse 24 ore). Nella provincia di Lecce, invece, si registrano 30 positivi tra i residenti. I numeri delle ospedalizzazioni pugliesi restano stabili: sono 3.811 i pugliesi attualmente positivi, 149 i ricoverati in area non critica, 16 i pazienti in terapia intensiva. Dunque, nessuna emergenza negli ospedali pugliesi.

I dati europei, uniti alla salita dei nuovi positivi nelle singole regioni italiane (soprattutto al nord) hanno convinto il governo a varare nuovi provvedimenti, che riguardano anche la riduzione della validità del green pass. Nonostante in Puglia gli ospedali siano sotto controllo, il nuovo decreto governativo sarà intransigente. Come abbiamo già scritto, l’Istituto Superiore di Sanità conferma con i suoi studi che la copertura vaccinale cala già dopo i 6 mesi. Per questo motivo tutti i governanti sono decisi a intervenire al più presto: il nuovo decreto stabilirà che il green pass non è più valido un anno, ma 9 mesi dall’ultima inoculazione. Il governo ha deciso di anticipare la terza dose per la fascia dei quarantenni fino a quella dei sessantenni: si partirà dal 22 novembre. Mentre il 29 novembre l’Ema dovrebbe dare il via libera per i bambini dai 5 agli 11 anni. Il nuovo decreto ridotta anche la validità dei test anticovid, tra 48 e 24 ore, a seconda del tipo. Il governo sta valutando anche l’adozione della linea austriaca, ovvero l’esclusione da tutti i luoghi al chiuso dei non vaccinati.

Intanto, l’Italia si muove anche nel campo delle nuove cure per il covid: su mandato del Ministero della Salute, la struttura commissariale “acquisirà 50 mila cicli di farmaci antivirali orali» Molnupiravir e altrettanti di Paxlovid. È già scattato l’allarme nelle terapie intensive del Friuli Venezia Giulia, Marche e Bolzano.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 80

Provincia di Bat: 28

Provincia di Brindisi: 18

Provincia di Foggia: 64

Provincia di Lecce: 30

Provincia di Taranto: 67

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: -3