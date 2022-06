Covid, 299 nuovi casi in Puglia, 54 casi a Lecce. 2 decessi, salgono i ricoverati in terapia intensiva. Variante sudafricana e vaccini ai più piccoli: Minelli rassicura

PUGLIA -Il leggero ma costante aumento dei positivi nel Salento, sta facendo salire anche i numeri della terapia intensiva. A Lecce, Nardò e Ugento il maggior numero di contagiati anche oggi. “Molti sono già guariti. Nelle scuole primarie ci sono stati nuovi casi, c’è stato un focolaio in un’attività commerciale a Ugento, ma ora sembra tutto sotto controllo. Manteniamo la guardia alta per un Natale tranquillo” – spiega il sindaco di Ugento, Salvatore Chiga. Toni rassicuranti anche da parte di Pippi Mellone. Eppure, ci si prepara alla battaglia dell’inverno inoltrato, con una variante (quella sudafricana) che avanza nel nord Europa di cui si sa ben poco.

Unica arma il vaccino, secondo gli esperti. Desta, però, più di qualche perplessità, tra chi era già scettico, la vaccinazione al di sopra dei 5 anni, perché si era detto che il covid non era in grado di fare grossi danni ai bambini (per via della valutazione rischi/benefici).

L’immunologo Mauro Minelli rassicura: ”La nuova variante sudafricana non dev’essere sottovalutata: contiene diverse varianti negative per l’uomo, una serie di mutazioni della proteina spike pericolosissime per l’uomo. È una super variante che può bucare la barriera vaccinale. Ma attualmente il governo ha chiuso tutto. Con i tamponi si può fare una diagnosi rapida, quindi evitiamo allarmismi per ora. Le case farmaceutiche in 100 giorni possono aggiornare il loro vaccino per affrontare la nuova variante. Il problema è che nelle regioni sudafricane le vaccinazioni sono poche: non c’è una vaccinazione di massa vera e propria e il virus prolifera. In altre parole, nei territori più poveri ci sono meno vaccinati e il virus trova terreno fertile. Anche chi si vaccina può essere contagiato, il vaccino non è un ombrello magico, ma nei vaccinati il virus ha meno capacità di attaccare in maniera violenta e di replicarsi (cosa che non avviene con un soggetto non vaccinato)”. Un’altra questione è quella della vaccinazione dei bambini dai 5 anni in su. Per il professor Minelli non c’è da preoccuparsi: il sistema immunitario di un bambino si adatta bene. “La miocardite può essere il rischio rarissimo che può correre un bambino, ma si tratta di un effetto collaterale generalmente benigno, se lo crea il vaccino: si guarisce con i farmaci convenzionali. L’effetto collaterale di una malattia COVID, invece, è una miocardite grave che non guarisce facilmente con i farmaci convenzionali. Il beneficio è scientificamente superiore al rischio. Il rapporto rischio/benefici è favorevole al vaccino per gli adulti e per gli adolescenti” – spiega l’immunologo leccese.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO