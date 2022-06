Covid, 86 nuovi positivi in Puglia, 37 sono leccesi. 2 nuovi decessi e un ricoverato in più nelle rianimazioni pugliesi

PUGLIA – Situazione ancora sotto controllo nel leccese. In regione si registra un nuovo ricovero in rianimazione e nuovi decessi con il covid, ma per il resto i numeri sono stabili. Anche nel leccese è cominciata la corsa ai richiami vaccinali per arginare la quarta ondata. L’arrivo dell’inverno potrebbe fare impennare ancora di più la curva del contagio: al nord sta già accadendo. Per ora tutti i parametri pugliesi sono da zona bianca, dunque il Natale dovrebbe essere salvo, nonostante il governo stia studiando misure sempre più restrittive per chi non è vaccinato o per chi non si affretta a fare i richiami.

Il bollettino epidemiologico di oggi, lunedì 22 novembre 2021, mette in luce 86 nuovi positivi (ieri erano 118) in regione, di cui 37 si registrano in provincia di Lecce (ieri 24). Con 15.017 (ieri 18.106) test eseguiti, l’indice dei positivi scende allo 0,57% rispetto allo 0,65% di ieri, all’1,27% di sabato.

Si registrano 2 decessi rispetto a 0 di ieri, sabato e venerdì, ai 6 di giovedì, ai 2 di mercoledì, ai 3 di martedì, ad 1 di lunedì. Complessivamente i ricoverati sono 166 (ieri 161), mentre gli attualmente positivi scendono da 3.988 a 3.922 (-66).

Dei 166 ricoverati, 149 (ieri 145) sono con sintomi, mentre 17 (ieri 16) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 16

Provincia di Bat: 1

Provincia di Brindisi: 11

Provincia di Foggia: 19

Provincia di Lecce: 37

Provincia di Taranto: 5

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: -3