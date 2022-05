Covid, 95 nuovi casi in Puglia: 13 nel leccese. Nessun decesso. Un nuovo ricovero in terapia intensiva. La curva del contagio è in salita

PUGLIA – I contagi in Italia continuano a salire e la provincia leccese non si discosta da questa tendenza, nonostante l’aumento sia contenuto e le ospedalizzazioni sotto controllo. A livello nazionale sismo passati da 17.870 a 25.585 positivi al nuovo coronavirus, pari al + 43,2%, anche se la crescita potrebbe in parte essere legata all’incremento dei tamponi totali fatti anche per la certificazione verde. Il bollettino epidemiologico pugliese di oggi, 1 novembre 2021, mette in luce 95 nuovi positivi (ieri erano 184bi casi), 13 si registrano in provincia di Lecce (ieri 34). Sono molti di meno i test eseguiti nelle scorse ore: 7.469 totali a fronte dei 19.019 di ieri: l’indice dei positivi sale all’1,27% rispetto allo 0,97% di ieri.

Non si registrano decessi rispetto ad 1 di ieri.

Complessivamente i ricoverati sono 156 (ieri 146),

mentre gli attualmente positivi continuano costantemente a salire da 3.075 a 3.125 (+50).

Dei 156 ricoverati, 139 (ieri 130) sono con sintomi, mentre 17 (ieri 16) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 27

Provincia di Bat: 1

Provincia di Brindisi: 2

Provincia di Foggia: 44

Provincia di Lecce: 13

Provincia di Taranto: 8

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: 0

Link Sponsorizzato