Festa in Rettorato per il 25° anniversario del corso di laurea in Scienze ambientali

LECCE – In occasione del 25mo anniversario dell’istituzione del corso di laurea in Scienze ambientali, mercoledì 17 novembre 2021 è in programma all’Università del Salento un incontro celebrativo: appuntamento alle ore 14.30 in presenza nella sala conferenze del Rettorato (piazza Tancredi 7, Lecce), e online su https://unisalento.it/25anniversario.

Dopo l’introduzione della Presidente del consiglio didattico Irene Petrosillo, sono previsti gli interventi del Rettore Fabio Pollice, del Delegato all’Offerta formativa Attilio Pisanò, del Delegato alla Sostenibilità Alberto Basset e del Direttore del Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche e ambientali Ludovico Valli. Il Dirigente del Servizio per il Sistema informativo ambientale di ISPRA Michele Munafò terrà quindi una relazione sul tema “Il consumo di suolo e la perdita dei servizi ecosistemici”.

Link Sponsorizzato

«Studiare il funzionamento dell’ambiente per imparare dall’ambiente e tornare a essere “in armonia con la natura” è oggi essenziale, perché dalla qualità dell’ambiente dipende la nostra qualità della vita e il benessere umano», sottolinea la professoressa Irene Petrosillo, «In questa prospettiva, il corso di laurea triennale in Scienze e tecnologie per l’ambiente e il corso di laurea magistrale in Scienze ambientali mettono a disposizione del mercato del lavoro laureati in grado di operare su problematiche ambientali attuali con competenze e tecnologie all’avanguardia, registrando un numero costante di immatricolazioni – intorno agli 80 per anno – con un progressivo incremento di iscrizioni da regioni diverse dalla Puglia di circa il 40 per cento. In media, i laureati sono 30 all’anno per il corso triennale e 15 per quello magistrale. La percentuale di laureati occupati a un anno dalla laurea si è attestato nel 2020 al 60 per cento. Numeri che ricorderemo in occasione di questa giornata celebrativa, utile a ribadire la spendibilità di titoli di studio più che mai utili nel mondo del lavoro».

1 of 1