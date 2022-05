Gli aiuti alle P.M.I. messi in campo dalla regione puglia, Federaziende incontra gli operatori

CARMIANO (Lecce) – Federaziende fa il punto sugli aiuti alle PMI messi in campo dalla Regione Puglia. Si parlerà delle misure Microprestito, Custodiamo le Imprese in Puglia e Titolo II in un meeting che si svolgerà giovedì 11 novembre 2021 ore 18,00 nella nuova sala conferenze dell’Organizzazione Datoriale di Via Leverano 78/B a Carmiano (LE). Faranno gli onori di casa il Presidente Nazionale di Federaziende Simona De Lumè ed il Segretario Generale Eleno Mazzotta. Interverranno all’incontro l’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, il Presidente del Consiglio Regionale della Puglia Loredana Capone ed il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Lecce Vincenzo Benisi. Previsto anche un intervento con collegamento skype del Consigliere del Presidente della Regione Puglia Cosimo Borraccino. Un evento atteso dagli operatori per fare il punto della situazione sulle misure messe in campo dall’Ente Regione e già operative e per comprendere le strategie di sviluppo del prossimo futuro per la crescita socio economica delle piccole e medie imprese.

