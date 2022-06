Grande impulso in Puglia alle sessioni dedicate alla vaccinazione dei cittadini più fragili

La Regione Puglia con il suo sistema sanitario sta dando forte impulso alla vaccinazione anticovid con la terza dose delle fasce di popolazione con fragilità. Fitto il calendario di iniziative in tutta la regione che vede impegnati hub e ambulatori vaccinali nel week end.

Domani, sabato 27 novembre alle ore 11, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il direttore del dipartimento Promozione della salute, Vito Montanaro e il direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore terranno un punto stampa nel cortile esterno del centro prelievi del Policlinico di Bari che dedica alla vaccinazione dei cittadini con fragilità una giornata speciale con 42 ambulatori attivi.

ASL BARI

Sono quasi 600 gli operatori scolastici, tra docenti e non docenti, vaccinati oggi pomeriggio nell’hub Fiera del Levante di Bari. In programma le somministrazioni per sei istituti comprensivi (Manzoni-Lucarelli, SS. Rosario, Eleonora Duse, De Amicis-Laterza, Zingarelli e Perone-Levi). In contemporanea, sedute dedicate agli operatori scolastici sono state organizzate negli hub di Catino (2° Circolo Didattico “Via Napoli”- Modugno), Triggiano (Itet De Viti-de Marco e Asilo nido Cuore di mamma) e Capurso (Comprensivo San Giovanni Bosco-Venisti), per ulteriori 200 somministrazioni. Sempre a Triggiano, lunedì 29 novembre, è prevista la vaccinazione per il personale del 2° Circolo Didattico “Giovanni XXIII”.

Il Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, inoltre, ha calendarizzato dal 24 novembre scorso e per i prossimi 15 giorni sedute riservate per circa 7mila somministrazioni da effettuare al personale docente e non docente degli istituti scolastici ricadenti nell’Area Nord, in particolare negli hub vaccinali di Altamura, Gravina, Ruvo, Corato, Bitonto, Molfetta, Terlizzi e Santeramo.

Negli ultimi quattro giorni, i centri vaccinali del territorio hanno somministrato 24.769 dosi, di cui 6.175 nella giornata di ieri e un picco di 7.189 martedì scorso. Le terze dosi rappresentano circa l’80 per cento del totale, ma si registra comunque un flusso medio di 340 prime dosi al giorno.

POLICLINICO DI BARI

La giornata di domani, sabato 27 novembre, sarà dedicata alle vaccinazioni no stop al Policlinico di Bari per pazienti fragili e caregiver. In programma 3mila somministrazioni per pazienti diabetici, ematologici, oncologici, neurologici, con malattie rare e i loro accompagnatori.

Dalle ore 8 saranno aperti 42 ambulatori per la terza dose di vaccinazione anti Covid-19. I pazienti, seguiti dai centri di cura dell’ospedale, sono stati preventivamente convocati e potranno contestualmente fare anche il vaccino antinfluenzale.

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi martedì 30 novembre, dalle 9 alle 14, nei comuni di Brindisi, Fasano e Oria, è stata programmata una giornata dedicata alla vaccinazione con terza dose per i soggetti affetti da malattie rare. La seduta è stata organizzata dal Centro territoriale malattie rare della Asl. Chi rientra in questa categoria può accedere senza prenotazione portando con sé la certificazione delle prime due dosi, o dose unica e l’attestazione della patologia. La terza dose può essere effettuata dopo 5 mesi dalla precedente. Con gli open day dedicati si vuole accelerare la vaccinazione di alcune categorie fragili, già in corso da tempo come da disposizioni del Piano strategico vaccinale anti Covid regionale. Open day sono previsti anche per alcune categorie particolarmente esposte come operatori scolastici, forze dell’ordine, protezione civile, volontari.

Proseguono intanto le vaccinazioni anti Covid per gli over 40 che possono accedere, a fine giornata, senza prenotazione fino a smaltimento delle dosi.

ASL BT

Domani a Trani, presso l’ufficio di igiene, sarà vaccinato con la terza dose il personale della polizia penitenziaria del Carcere di Trani. Intanto continua la vaccinazione dei soggetti fragili e di tutti coloro che hanno sperato i 5 mesi dalla seconda dose: ad Adria è possibile accedere a sportello il lunedì il martedì il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 12.

ASL FOGGIA

Sono 944.655 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID.

Ha ricevuto almeno una dose di vaccino l’88,3% delle persone di età superiore a 12 anni; ha ricevuto la seconda dose il 78,5% degli over 12.

Cresce anche il dato delle terze dosi somministrate: attualmente hanno ricevuto la dose di richiamo 43.051 persone di cui 10.149 operatori sanitari, 1.069 operatori scolastici, 791 ospiti di strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali.

Partita anche la somministrazione delle terze dosi alle forze dell’ordine: ieri sono stati vaccinati i primi 97 operatori.

Continuano nel fine settimana le iniziative con accesso libero, finalizzate ad aumentare la copertura vaccinale della popolazione anche con la dose di richiamo. I prossimi appuntamenti saranno:

Domenica 28 novembre a Lucera, open day dell’hub allestito presso il servizio di igiene di via Trento (ore 8,30- 12,30);

Domenica 28 novembre a San Severo, open day presso l’hub vaccinale di via De Palma (ore 9,00 – 13,00).

POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA

Da lunedì 22 a venerdì 26 novembre (ore 13:00), presso gli ambulatori della UOC di Igiene universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, sono state vaccinate 2.061 persone con dose di richiamo anti SARS-CoV-2: 167 in condizioni di vulnerabilità e 23 caregiver, 545 operatori sanitari, 74 operatori scolastici, 989 adulti di 60 anni di età e più e 263 tra i 40 e 60 anni.

ASL LECCE

Prosegue spedita la campagna di vaccinazione in ASL Lecce: nella giornata di ieri tra Hub, centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale sono state effettuate 6529 vaccinazioni.

Dall’inizio della campagna vaccinale sono 1.223.398 le dosi di vaccino somministrate a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 590.896 prime dosi, 560.323 seconde dosi, 21.333 monodose e 50.846 terze dosi.

ASL TARANTO

Continua la campagna vaccinale anche nella provincia di Taranto. Agli hub vaccinali in città e provincia, si aggiunge l’hub presso il centro commerciale Porte dello Jonio. A partire da stasera, in modalità drive through, potranno vaccinarsi i docenti e il personale scolastico in base al calendario definito insieme all’Ufficio Scolastico Provinciale.

Sta per volgere al termine la vaccinazione degli utenti e degli operatori delle strutture socio sanitarie e dei centri diurni di tutta la provincia, mentre prosegue la somministrazione della terza dose per le forze dell’ordine.