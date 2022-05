Il sottosegretario Costa: “Nuova sanità con PNRR. Covid, ascoltiamo solo la scienza”. L’allarme di Schittulli: “Invertire la tendenza della pandemia: più prevenzione”

LECCE – “Cambiare si può e cambiare si deve, ma bisogna metterci la faccia: non possiamo delegare agli altri” – spiega il sottosegretario alla Salute Andrea Costa dal palco leccese. Anche il Salento si prepara alla grande sfida del PNRR: ricerca, medicina, digitalizzazione e innovazione. È l’opportunità per rimettere in piedi la sanità, devastata dalla pandemia. Le liste d’attesa sono chilometriche e gli screening di prevenzione hanno subito una brusca frenata, anche perché il pubblico non ha imparato a dialogare con il privato virtuoso, che esegue esami efficientissimi, ma si vede tagliare continuamente i budget.

“La Regione deve investire in salute e non in malattia – spiega il professor Schittulli – Bisogna rivedere il sistema. Il sottosegretario Costa è venuto per ascoltare tutti: dobbiamo far sentire la voce del nostro territorio. È necessario riprendere a pieno regime con gli screening di prevenzione per i tumori. C’è bisogno di maggiore attenzione”.

La guerra contro il covid non è ancora vinta, ma il sottosegretario Costa chiede a tutti di avere fiducia nella scienza, anche per quanto riguarda i richiami vaccinali: l’Italia punta sulla terza dose come argine alla quarta ondata. “Mi auguro che ci sia unita nella lotta contro il virus, che non si alimenti lo scontro, ma che si diano messaggi chiari e rassicuranti – spiega il sottosegretario- Sulla terza dose dobbiamo procedere rapidamente per non vanificare tutto quello di buono che è stato fatto fino ad oggi. Ora, con il PNRR, abbiamo 19 miliardi a disposizione per la sanità: dobbiamo impiegarli bene, con percorsi partecipativi condivisi. Possiamo investire su infrastrutture, Telemedicina e tanto altro”.

Il comitato provinciale Leccese del Movimento politico “Noi con l’Italia”, oggi venerdì 12 novembre, all’interno del ristorante Angels dell’Hotel Zenit a Lecce, ha organizzato un incontro con il Sottosegretario alla Salute del governo Draghi, Andrea Costa. L’incontro rientra nell’ambito della due giorni in Puglia, iniziata proprio oggi e che terminerà nella giornata di domani con l’assemblea del capoluogo salentino. Il sottosegretario spiega che a Lecce sta nascendo una rete di un partito che si sente più a suo agio nella coalizione di centrodestra a livello nazionale (“ma solo se cresce l’area moderata” – avverte il sottosegretario), ma che vuole comunque valorizzare le idee e i progetti che nascono dal basso. “Tante competenze e tante esperienze si stanno mettendo insieme per il bene comune, anche qui nel Salento. L’obiettivo, oggi, è ridare fiducia e speranza quei tanti cittadini che non vanno più a votare. Noi con l’Italia va avanti con questi obiettivi” – spiega Costa. Nel minitour, il sottosegretario incontrerà personalità civili e religiose, realtà del mondo imprenditoriale, operatori nel campo della salute. “A Lecce gli organizzatori hanno pensato di mettere a disposizione del territorio questa ghiotta opportunità ed hanno invitato alla riunione soprattutto esponenti appartenenti al mondo lavorativo coinvolgendo associazioni come Confindustria, Confcommercio, Ordine dei Medici, ma anche rappresentanti degli stabilimenti balneari, del mondo delle discoteche, degli operatori del sociale,l’imprenditoria sanitaria, le istituzioni, il mondo politico e dell’informazione – spiega il coordinatore provinciale di “Noi con l’Italia – Gianfranco Delle Rose – Avere la presenza del sottosegretario Andrea Costa ci impone il dovere/diritto di far conoscere la reale situazione in cui versa la nostra provincia proprio nel settore della salute e dell’ambiente portando un buon numero di proposte, idee, progetti, programmi e lamentele. L’organizzazione di tutto è stata curata dalla neo segreteria provinciale del movimento ‘Noi con l’Italia’, il partito costituito dall’On. Maurizio Lupi meno di due anni fa, ma non vuole avere nessuna connotazione partitica di sorta, anzi abbiamo lasciato spazio alle tante voci presenti per comunicare qualcosa e più sarà affermata l’idea che, per l’interesse delle genti del territorio, si deve fare fronte comune per i buoni progetti tendenti allo scopo”.