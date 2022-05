“In cammino verso il bosco di comunità”: Festa dell’Albero a Lecce

LECCE – Il 21 novembre si celebra la Giornata nazionale degli alberi, istituita come ricorrenza nazionale con una legge del 14 gennaio 2013, n. 10 della Repubblica Italiana (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) per valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e ricordare il ruolo ricoperto da boschi e foreste.

Lecce celebra questa ricorrenza organizzando, in collaborazione con il Dajs e la Provincia di Lecce, l’incontro pubblico “In Cammino verso il Bosco di Comunità” per la condivisione di idee e pratiche per il rimboschimento del territorio salentino, il cui patrimonio arboreo è stato falcidiato dalla Xylella fastidiosa.

Dajs e Provincia di Lecce hanno lanciato nelle scorse settimane il Piano per la rigenerazione agricola e riforestazione del Salento, che si trova in questo momento in una fase di condivisione con i Comuni, le imprese, i proprietari di terreni colpiti da Xylella e i cittadini.

L’incontro organizzato dal Comune di Lecce è un momento di partecipazione per la comunità e ha la finalità di avvicinare i cittadini alla conoscenza del Piano, alle opportunità di rimboschimento e riattivazione agricola, al confronto tra istituzioni, politica, saperi scientifici per affrontare al meglio la più grande emergenza che il patrimonio arboreo salentino affronta nella sua storia.

L’accesso alla manifestazione è consentito solo con green pass.

La giornata comincerà alle ore 9.30 con gli interventi di apertura:

Carlo Salvemini, Sindaco di Lecce

Stefano Minerva, Presidente della Provincia di Lecce

Pantaleo Piccinno, Presidente del Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino

Proseguirà con gli interventi dei tecnici:

Teodoro Miano Vice presidente CIHEAM, “Il Programma di Rigenerazione Sostenibile”

Riccardo Valentini, membro dell’Intergovernmental Panel on Climate Change, “Il ruolo delle foreste nella Carbon neutrality”

Nicola Martinelli Politecnico di Bari, presidente Urban@it , “Città, spazi naturali e lotta alla Xylella: un progetto per Lecce”

Fabio Pollice Rettore dell’Università del Salento, “L’Università e la missione ecologica”

Si aprirà agli interventi dal pubblico: esperienze, richieste, buone pratiche da condividere.

Le conclusioni saranno affidate alla Regione Puglia, con:

Donato Pentassuglia, Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia

Anna Grazia Maraschio, Assessora all’Ambiente e Pianificazione Territoriale Regione Puglia

L’incontro sarà moderato dal giornalista Marco Renna.

