“Insieme si può”: la Giornata dello Sport Paralimpico fa tappa anche a Lecce

LECCE – È in programma il 19 Novembre alle 8.30 presso la Villa Comunale di Lecce, la “Giornata dello Sport Paralimpico – Insieme si può”. Si tratta della quinta e penultima tappa del tour regionale che rientra nel progetto “Scuola, Sport e Disabilità”, promosso e realizzato dalla Regione Puglia, dal Comitato Italiano Paralimpico Puglia, dall’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e dall’Università di Foggia.

L’evento, patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Lecce, è stato presentato questa mattina in un incontro nell’Open Space di Palazzo Carafa, dal presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico Giuseppe Pinto, dall’assessore allo Sport del Comune di Lecce Paolo Foresio e dal vicepresidente della Provincia di Lecce, Massimiliano Romano. Presente anche Simone Spedicato, in rappresentanza della squadra di basket in carrozzina.

L’iniziativa è rivolta soprattutto agli studenti delle scuole di Lecce e provincia, i quali parteciperanno circa in 400 e avranno la possibilità, nel corso della mattinata, di cimentarsi con dodici discipline sportive paralimpiche tra cui tennis da tavolo, badminton, atletica leggera, pesistica, ciclismo, basket e tennis in carrozzina, calcio balilla e tiro con l’arco.

Dopo aver fatto tappa anche a Foggia, Trani e Bari, la manifestazione itinerante partita da Crispiano (in provincia di Taranto) il 14 ottobre, si concluderà a Brindisi il 26 novembre, attraversando, così, tutte le sei province pugliesi.

“Non vi nascondo che sono estremamente contento – dichiara in merito il presidente Pinto – perché gli eventi fino ad oggi sono stati un successo”. Grande è stato, infatti, il riscontro dei ragazzi e calorosa l’accoglienza da parte delle città.

Altrettanto ci si aspetta dalla giornata di venerdì, che come le precedenti, sarà

all’insegna dell’inclusione e della sensibilizzazione e dove lo sport e i più giovani faranno da protagonisti.