La lettera al sindaco dei precari dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce: ci sono le risorse per non lasciarli in bilico

LECCE – Dopo tanti anni di precariato, sono a rischio i posti di lavoro di alcuni lavoratori comunali. È un paradosso se si pensa al fatto che il Comune ha un organico sottodimensionato: 400 dipendenti in meno. “Siamo i funzionari precari dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce, parte integrante e riferimento del sistema locale del Welfare da più di 10 anni – affermano in una lettera indirizzata al sindaco Carlo Salvemini i protagonisti di questa storia – Abbiamo competenza e qualificata professionalità, svilite e mortificate da anni di politiche basate sulla mancata valorizzazione delle persone ed orientate, invece, ad una più comoda e conveniente legittimazione del precariato, unitamente al tacito avallo di forme di discriminazione e disparità di trattamento, che non riconoscono meriti e responsabilità.

Infatti, la tipologia di rapporto di lavoro che abbiamo dovuto accettare, pur di dare continuità alle nostre funzioni, ha comportato limitazioni dei nostri diritti e ha pregiudicato, inoltre, la continuità dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, che di anno in anno subiscono rallentamenti legati alla precarietà del personale.

Questo patrimonio di risorse umane (peraltro eterofinanziato) non dovrebbe essere vanificato, ma, invece, valorizzato, specialmente nell’attuale congiuntura, che ha portato il Legislatore a prevedere strumenti normativi, grazie ai quali, dopo un lungo percorso di concertazione politica e tecnica, il Coordinamento Istituzionale (Sindaci dei comuni di Lecce, Arnesano, Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni, San Cesario, San Donato, San Pietro, Surbo) ha approvato, il 1°/02/2021, il piano di stabilizzazione dei lavoratori.

Se il comune di Lecce, ente capofila, non adempirà alla chiusura del procedimento avviato, assumendo il personale entro la data stabilita del 31.12.2021, i lavoratori si fermeranno, e così anche il welfare locale, finora settore d’eccellenza al servizio di tutti.

In costante precarietà è difficile gestire l’attuazione della pianificazione dei sempre più ingenti fondi nazionali e regionali destinati alla funzione sociale, anche a causa dell’evento pandemico, che ha determinato una notevole crescita della platea dei soggetti in stato di bisogno, ai quali devono essere garantiti diritti essenziali e un’efficiente presa in carico, a rischio d’arresto (beneficiari di: RdC e ReD, PROVI, servizi HCP, ADI, SAD, ADE, centri per minori e centri disabili, servizi a supporto di anziani, disabili, minori, donne vittime di violenza e altri).

Denunciamo l’inadeguatezza degli attuali contratti, il mancato riconoscimento delle nostre funzioni e responsabilità, la costante incertezza di ruoli e competenze tra i Dirigenti di Palazzo Carafa nella gestione di questo personale: un sistema precario non più accettabile.

Chiediamo agli Amministratori di tener fede agli impegni presi e portare a compimento il piano di stabilizzazione nel termine stabilito.

Rivendichiamo stabilità lavorativa e, in attesa di risposte da parte dell’attuale Dirigenza del

Comune di Lecce, chiamata a perfezionare l’iter amministrativo con la sottoscrizione dei

contratti di lavoro entro il 31.12.2021, ci ri-mobilitiamo con presidi stanziali presso la sede

dell’Ambito e di Palazzo Carafa e con manifestazioni presso la Prefettura e la Regione Puglia”.