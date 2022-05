No green pass e no vax nelle piazze in piccoli gruppi, anche in Piazza Sant’Oronzo. La Cisl chiede di ricollocare i medici sospesi, anche con mansioni inferiori

LECCE – Come ogni weekend, anche questo è stato caratterizzato dalle proteste “no vax” e “no green pass”. Per evitare che le forze dell’ordine impediscano le manifestazioni, si sono presentati in piazza in piccoli gruppi. Sabato scorso sono scesi tutti nelle piazze: le dirette su Facebook hanno riempito tante home page sui social. In piazza Sant’Oronzo un piccolo gruppo ha esposto cartelloni e ha tenuto il suo comizio. Tra i protagonisti di questa protesta gli aderenti al Comitato per la Libertà- Lecce, che ha postato diversi filmati sulla propria pagina Facebook. Una lavoratrice della sanità ha provato a intervenire per mettere in discussione le loro tesi, ma non le è stata data la parola. La teoria dei vari comitati è diversa, a seconda dei gruppi (il popolo dei “no green pass” è eterogeneo). C’è chi è contro il vaccino anticovid perché ritenuto pericoloso (molto di più del COVID, che da molti viene derubricato a banale influenza) e perché si ritiene che abbia provocato molti morti con pericarditi e miocarditi (nonostante i dati ufficiali spieghino che si tratta di casi rarissimi) e c’è chi è semplicemente contro il green pass perché ritenuto discriminatorio e anticostituzionale.

Chi prova a parlare dei dati ISS, quelli forniti dalla scienza, che dimostrano l’efficacia del vaccino, viene etichettato come servo del sistema o personaggio ignaro del “grande imbroglio”. Un ex consigliere comunale spiega che è venuto il tempo di mandare i governanti a casa e di organizzarsi per prendere il potere pacificamente e democraticamente. Tra chi dice no al vaccino anticovid ci sono personaggi di tutti i tipi: pensionati, professori universitari, gente comune e persino medici. Non è un fenomeno solo italiano: in ogni parte del mondo si possono incontrare questi gruppi.

In questi mesi tantissimi sanitari, anche a Lecce, sono stati allontanati dal luogo di lavoro e sospesi perché si sono rifiutati di fare il vaccino (obbligatorio per chi si prende cura delle vite di pazienti fragili). Il Segretario Generale della FP di Lecce (il sindacato della Funzione Pubblica della Cisl), Fabio Orsini, e il Coordinatore Provinciale Sanità Cisl Fp, Antonio Piccinno, chiedono come mai la Asl di Lecce non stia procedendo alla ricollocazione del personale sanitario che a vario titolo non risulta vaccinato: “Eppure ci sarebbero tanti uffici soprattutto amministrativi che sono sguarniti e quel personale, secondo una disposizione di legge, potrebbe essere ricollocato anche con mansioni inferiori. Invece si procede a sospensioni senza alcuno sbocco propositivo”. Il sindacato propone una soluzione che non penalizzi la sanità, vista la penuria di personale in tanti settori.