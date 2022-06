Sit-in a Santa Cesarea Terme contro l’eolico marino: “Devastante per il paesaggio”

SANTA CESAREA (LECCE) – Si comincia con un sit-in di protesta per poi convincere tutte le istituzioni a prendere posizione il 23 novembre in Consiglio Provinciale, dove 74 sindaci sono pronto a schierarsi contro il progetto dell’eolico marino. In una frazione di Santa Cesarea cittadini e personaggi della politica locale sono scesi in piazza per mobilitare tutta la comunità. Un parco eolico marino, di cui abbiamo parlato più volte su questo giornale, sarebbe devastate a livello paesaggistico, secondo i manifestanti.

Il Consigliere Regionale Antonio Gabellone (FdI) è intervenuto alla manifestazione tenutasi oggi a Porto Miggiano contro il parco eolico marino.

“La manifestazione di oggi – ha dichiarato Gabellone a margine del sit in – la presenza di tanti Sindaci, di tutte le forze politiche e la chiara volontà dei Consigli Comunali che si sono tenuti in questi giorni, dimostrano come il territorio non accetta e non tellererà l’invasione di torri eoliche in mare che sono devastanti per la ricchezza, lo sviluppo e la crescita del nostro territorio e della nostra costa.”

“ Ora è giunto il momento – continua Gabellone – che la Regione Puglia esprima con fermezza la sua opposizione a questa iniziativa, a partire dal prossimo Consiglio Regionale, fissato per martedi 23 novembre prossimo, con una azione politica portata avanti dal Presidente Emiliano a difesa e tutela di un territorio e di una economia che non possono accogliere mè accettare una tale imposizione”.