Trepuzzi: tagliate le gomme dell’auto a Katia Orlandi candidata sindaco alle ultime amministrative

TREPUZZI (LE) – La settimana appena trascorsa ha fatto registrare l’ennesimo atto vandalica ai danni di un automezzo. A fare le spese di questo ennesimo brutto episodio, è stato il veicolo di proprietà dell’Avvocato Katia Orlandi candidata sindaco alle ultime amministrative di ottobre.

Questo è quanto ci ha raccontato la diretta interessata:

“il 23 novembre ultimo scorso alle ore 18, parcheggiavo la mia autovettura nei pressi del mio studio in Trepuzzi al corso Garibaldi all’altezza del civico 35. Alle ore 19.40 circa nell’accingermi a riprendere l’autovettura per tornare a casa mi rendevo conto che ignoti in tale lasso di tempo avevano tagliato lo pneumatico anteriore sinistro lato guidatore. Naturalmente, ho subito denunciato l’accaduto alla stazione dei carabinieri di Trepuzzi. Sinceramente non mi spiego il perché e sono serena in quanto cerco di svolgere la mia professione e l’attività politica nel rispetto delle regole, della giustizia e delle persone”.

Gli atti vandalici, linguaggio tipico di una cultura criminale, non possono essere l’espediente per sostituire gli strumenti tipici del vivere nel rispetto dell’altro.