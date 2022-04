6 medici contagiati nel Pronto soccorso e altri sanitari nel 118: funzionalità ridotta. Attese di 6 ore in ambulanza. 5.807 nuovi casi, oggi 1.217 nel leccese

PUGLIA – Nel Pronto soccorso di Lecce è allarme: ci sono altri sei medici positivi. Questa nuova tegola si aggiunge a quella delle quarantene: il buon funzionamento di un servizio indispensabile per la cittadinanza è già compromesso. Ci sono alcuni positivi anche nel 118. Si registra un incremento delle attività e difficoltà a far accettare i pazienti in pronto soccorso. Il trasferimento del Pronto soccorso al DEA di Lecce non è stato ancora stato effettuato. Le ambulanze spesso non sono medicalizzate: i turni sono faticosi, estenuanti e sono saltate tutte le feste. Tra medici positivi e in quarantena il personale è sempre insufficiente a garantire una situazione di “normalità”. “Le attese in ambulanza sono anche di 5/6 ore prima che i pazienti entrino in ospedale. Non abbiamo personale a sufficienza” – ci spiega un dirigente.

In tanto il bollettino epidemiologico di oggi segnala un altro boom di nuovi positivi: 5.807 nuovi contagiati in Puglia (ieri 4.200) e 1.217 – nuovo record – (ieri 1.003) si registrano in provincia di Lecce. Con 104.288 – nuovo record – (ieri 93.009) test eseguiti e 5.807 – nuovo record – (ieri 4.200) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 5,57% rispetto al 4,52% di ieri, al 3,94% di mercoledì, al 3,91% di martedì, al 3,04% di lunedì, al 6,73% di domenica, al 4,15% di sabato, all’1,46% di venerdì.

Si registrano 19 decessi rispetto ai 6 di ieri, ai 7 di mercoledì, a 0 di martedì, ad 1 di lunedì, ai 2 di domenica, ai 4 di sabato, ad 1 di venerdì.

Complessivamente i ricoverati sono 307 (ieri 271),

mentre gli attualmente positivi salgono ancora notevolmente da 19.740 a 24.510 (+4.770).

Dei 307 ricoverati, 276 (ieri 241) sono con sintomi, mentre 31 (ieri 30) sono in terapia intensiva.

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 1.990

Provincia di Bat: 520

Provincia di Brindisi: 611

Provincia di Foggia: 900

Provincia di Lecce: 1.217

Provincia di Taranto: 421

Residenti fuori regione: 130

Provincia in definizione: 18

Link Sponsorizzato