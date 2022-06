Caccia all’onda perfetta, l’unico salentino nella gara nazionale “wave” di kite surf in Sicilia è Daniele Luisi

MARSALA – Daniele Luisi, imprenditore leccese con la passione del surf, è l’unico leccese a Marsala per il Campionato Italiano di Kite Wave 2021. Il Circolo Velico di Marsala ha organizzato questa competizione internazionale che si chiuderà il 10 dicembre 2021. Il campo di regata sarà lo specchio di mare antistante zona Biscione, nel Comune di Petrosino, già protagonista del Campionato italiano Wave 2019.

Tra i cacciatori dell’onda perfetta, per dare il via alla spettacolare competizione, l’unico salentino nella gara nazionale “wave” di kite surf in Sicilia.

Link Sponsorizzato

A discrezione del Comitato di Regata e del Comitato Organizzatore, alla gara saranno ammessi un numero massimo di 24/32 atleti che potranno gareggiare nelle classi Junior, Senior, Master, Gran master.

“Sono molto contento di partecipare a questo evento nazionale e portare la bandiera salentina in Sicilia per lo sport che amo – spiega Luisi – Sono diversi anni che anni che svolgo attività agonistiche ma ogni volta l’emozione e tanta: sembra sempre che sia la prima volta. Ho investito molto tempo in allenamenti e preparazione fisica e mentale. Spero di divertirmi come sempre e di dare il mio modesto contributo a questo evento nazionale che mi vede coinvolto”.