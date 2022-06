Covid, 229 nuovi casi in Puglia, 30 in provincia di Lecce: un morto. 18 pazienti nelle terapie intensive. Cresce la corsa alla vaccinazione

PUGLIA – Molte regioni sono a rischio zona gialla, mentre i parametri pugliesi che riguardano i ricoverati non destano particolare allarme. Il bollettino epidemiologico di oggi segnala 229 nuovi casi in Puglia, 30 in provincia di Lecce. L’aumento dei positivi è costante, ma anche oggi abbiamo avuto la conferma che le ospedalizzazioni sono sotto controllo. Con 16.663 (ieri 22.631) test eseguiti, l’indice dei positivi scende all’1,37% rispetto al 2,27% di ieri.

Gli attualmente positivi salgono da 4.833 a 4.886 (+53).

Dei 154 ricoverati, 136 (ieri 141) sono con sintomi, mentre 18 (ieri 18) sono in terapia intensiva. Intanto prosegue la corsa al vaccino anticovid per arginare la quarta ondata. Sono 7.934 le dosi di vaccino somministrate nella giornata di ieri in ASL Lecce negli 11 Punti vaccinali di popolazione, nei centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale: 470 prime dosi, 859 seconde dosi e 6569 terze dosi. Prosegue anche oggi la campagna vaccinale nella Caserma Zappalà a Lecce e negli hub di Gagliano del Capo e Martano.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 87

Provincia di Bat: 9

Provincia di Brindisi: 21

Provincia di Foggia: 75

Provincia di Lecce: 30

Provincia di Taranto: 2

Residenti fuori regione: 2

Provincia in definizione: 3