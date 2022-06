Covid, 305 nuovi casi in Puglia, 76 a Lecce (oggi la provincia con i numeri più alti dopo Foggia). Numeri stabili in terapia intensiva

PUGLIA – La tendenza all’aumento dei nuovi positivi in tutta la regione non viene smentita dal bollettino epidemiologico di oggi, giovedì 2 dicembre 2021: sono 305 i nuovi casi (367 ieri). Nelle ultime 24 ore sono diventati 76 (ieri 40) i nuovi contagi in provincia di Lecce: la città capoluogo ha superato i cento attuali positivi (102), come abbiamo letto nel report interno al SISP pubblicato ieri, ma anche Nardò continua a salire nella curva dei contagi provinciali. Con 22.688 (ieri 22.089) test eseguiti, l’indice dei positivi scende all’1,34% rispetto all’1,66% di ieri.

Come ieri si registrano 3 decessi rispetto a 0 di martedì, lunedì e domenica, ai 2 di sabato, a 0 di venerdì, ad 1 di giovedì.

Complessivamente i ricoverati sono 152 (ieri 155),

mentre gli attualmente positivi salgono da 4.118 a 4.250 (+132).

Dei 152 ricoverati, 131 (ieri 134) sono con sintomi, mentre 21 (ieri 21) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 36

Provincia di Bat: 14

Provincia di Brindisi: 32

Provincia di Foggia: 107

Provincia di Lecce: 76

Provincia di Taranto: 39

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: 0