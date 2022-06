Covid, 362 nuovi casi in Puglia, 74 nel leccese, la provincia con più casi dopo Taranto. 4 decessi. Numeri stabili nelle rianimazioni

PUGLIA – Mentre la scienza fa passi da gigante nel campo della cura del COVID, con i farmaci monoclonali, che costano circa 1.500 euro e prevengono i ricoveri che allo Stato costano decine di migliaia di euro a paziente, i positivi aumentano ovunque. Anche oggi la situazione delle ospedalizzazioni è sotto controllo. La terapia intensiva del DEA è stata sanificata ed è vuota: al quarto piano l’unico reparto operativo è quello dedicato alla subintensiva (pazienti in fase di guarigione). Il bollettino epidemiologico di oggi registra 362 (ieri 187) nuovi positivi, 74 (ieri 32) si registrano in provincia di Lecce. Con 22.931 (ieri 17.045) test eseguiti, l’indice dei positivi sale all’1,58% rispetto all’1,10 di ieri, all’1,28% di domenica, all’1,58% di sabato, all’1,35% di venerdì, all’1,34% di giovedì, all’1,66% di mercoledì, all’1,25% di martedì.

Si registrano 4 decessi rispetto ai 6 di ieri, a 0 di domenica, ai 2 di sabato, ai 3 di venerdì, giovedì e mercoledì, a 0 di martedì.

Complessivamente i ricoverati sono 153 (ieri 155), mentre gli attualmente positivi scendono da 4.632 a 4.629 (-3).

Dei 153 ricoverati, 136 (ieri 137) sono con sintomi, mentre 17 (ieri 18) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 61

Provincia di Bat: 43

Provincia di Brindisi: 21

Provincia di Foggia: 73

Provincia di Lecce: 74

Provincia di Taranto: 89

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: 0