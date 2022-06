Covid, aumento dei nuovi casi: 369 in Puglia, 50 a Lecce. 2 decessi. Nuovi focolai a Lecce e Nardò

PUGLIA – L’aumento dei casi di positività alle nuove varianti del SARS-CoV-2 è costante da più di un mese: il report del SISP di Lecce segnala 102 casi nel capoluogo e 85 a Nardò, dove sono emersi nuovi focolai anche nelle scuole. Come ogni anno, l’arrivo del freddo fa la differenza. Secondo Bassetti, per i vaccinati il COVID ha già l’effetto di una normale influenza. In effetti, la maggioranza dei vaccinati contagiati non manifesta sintomi preoccupanti. Il bollettino epidemiologico di oggi, sabato 4 dicembre 2021, segnala 369 (ieri 291) nuovi positivi, 50 (ieri 43) si registrano in provincia di Lecce.

Con 23.422 (ieri 21.632) test eseguiti, l’indice dei positivi sale all’1,58% rispetto all’1,35% di ieri, all’1,34% di giovedì, all’1,66% di mercoledì, all’1,25% di martedì, all’1,34% di lunedì, allo 0,66% di domenica, all’1,47% di sabato.

Si registrano 2 decessi rispetto ai 3 di ieri, giovedì e mercoledì, a 0 di martedì, lunedì e domenica, ai 2 di sabato.

Complessivamente i ricoverati sono 154 (ieri 146),

mentre gli attualmente positivi salgono da 4.355 a 4.498 (+143).

Dei 154 ricoverati, 133 (ieri 126) sono con sintomi, mentre 21 (ieri 20) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 88

Provincia di Bat: 10

Provincia di Brindisi: 61

Provincia di Foggia: 105

Provincia di Lecce: 50

Provincia di Taranto: 49

Residenti fuori regione: 5

Provincia in definizione: 1