Covid, da domani green pass rafforzato e controlli a tappeto. 248 nuovi casi in Puglia, 25 a Lecce. Nessun decesso e numeri stabili in terapia intensiva

PUGLIA – Da domani, 6 dicembre, fino al 15 gennaio sarà operativo l’obbligo di green pass rafforzato per andare al cinema, teatro, pub, stadio, discoteca, ristorante, bar e in qualsiasi posto di intrattenimento. La nuova certificazione verde durerà solo nove mesi e non più un anno. L’unica cosa che cambia e che per accedere in questi locali bisognerà aver fatto il vaccino o la malattia (tutto dovrà essere certificato). Per quanto riguarda invece i bus, le metropolitane, i treni locali e tutto il trasporto urbano basterà anche il tampone: per essere validi i tamponi dovranno essere molecolari, con durata 72 ore, o antigienici, con durata di 48 ore. Anche per gli aerei, i musei, le palestre e i matrimoni, come per i treni, basterà la certificazione verde base, cioè sarà sufficiente aver fatto un tampone per poter accedere.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Intanto, i contagi non si arrestano in tutta la Puglia. La notizia positiva è che i numeri delle terapie intensive sono stabili. Il nuovo bollettino epidemiologico segnala 248 (ieri 369) nuovi positivi, 25 (ieri 50) si registrano in provincia di Lecce. Con 19.343 (ieri 23.422) test eseguiti, l’indice dei positivi scende all’1,28% rispetto all’1,58% di ieri, all’1,35% di venerdì, all’1,34% di giovedì, all’1,66% di mercoledì, all’1,25% di martedì, all’1,34% di lunedì, allo 0,66%.

Non si registrano decessi rispetto ai 2 di ieri, ai 3 di venerdì, giovedì e mercoledì, a 0 di martedì, lunedì e domenica.

Complessivamente i ricoverati sono 160 (ieri 154),

mentre gli attualmente positivi salgono da 4.498 a 4.600 (+102). Dei 160 ricoverati, 139 (ieri 133) sono con sintomi, mentre 21 (ieri 21) sono in terapia intensiva.

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 58

Provincia di Bat: 34

Provincia di Brindisi: 28

Provincia di Foggia: 93

Provincia di Lecce: 25

Provincia di Taranto: 10

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: -1