Covid, focolai in aumento: contagi tra i sanitari leccesi. 414 nuovi casi in Puglia, 82 in provincia di Lecce. Situazione sotto controllo negli ospedali. 4 decessi

PUGLIA – Freddo e nuove varianti continuano a minacciare il nostro inverno, che abbiamo programmato di fare senza chiusure. La cabina di regia si riunirà tra 3 giorni: si parla di inasprimenti. L’Italia rischia di slittare in zona arancione. Si sta decidendo anche su un’eventuale riduzione della validità del green pass. C’è la paura che con la variante omicron il vaccino abbia una efficacia tenue. Sono esplose anche le polemiche sulle ipotesi di un tampone anche ai vaccinati per assistere agli eventi e l’obbligo di mascherine all’aperto. La situazione non migliora nemmeno in Puglia, dove però possiamo dire che negli ospedali la situazione resta stabile. Però si segnalano nuovi contagi, anche nelle strutture sanitarie leccesi, mentre si moltiplicano i focolai in tante scuole pugliesi.

Con 14.744 (ieri 23.784) test eseguiti, l’indice dei positivi sale al 2,81% rispetto al 2,09% di ieri, al 2,70% di sabato, al 2,58% di venerdì, al 2,44% di giovedì, al 2,25% di mercoledì, all’1,48% di martedì, all’1,38% di lunedì.

Si registrano 4 decessi rispetto a 0 di ieri, ai 4 di sabato, ad 1 di venerdì, ai 2 di giovedì, ai 5 di mercoledì, ai 6 di martedì, ai 5 di lunedì.

Su 414 positivi (ieri 497), 82 (ieri 98) si registrano in provincia di Lecce. Complessivamente i ricoverati sono 178 (ieri 174), mentre gli attualmente positivi salgono da 7.178 a 7.440 (+268).

Dei 178 ricoverati, 152 (ieri 149) sono con sintomi, mentre 26 (ieri 25) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 66

Provincia di Bat: 8

Provincia di Brindisi: 104

Provincia di Foggia: 146

Provincia di Lecce: 82

Provincia di Taranto: 3

Residenti fuori regione: 3

Provincia in definizione: 2