Covid, la quarta ondata cresce: 952 nuovi contagi in Puglia, 124 in provincia di Lecce. Aumentano i ricoverati

PUGLIA – Il bollettino epidemiologico di oggi ci consegna un quadro allarmante della situazione sul piano dei nuovi contagi: sono quasi mille in regione (952), mentre la provincia di Lecce supera la soglia dei cento nuovi positivi (124). È una crescita costante che ha fatto arrivare a quota 8.189 gli attualmente positivi in Puglia, 171 i ricoverati in area non critica e 25 pazienti in terapia intensiva. Dopo i quattro decessi di ieri, oggi non si registrano morti con COVID. È pronto un nuovo decreto che mira a frenare la quarta ondata che si gonfia sempre di più: la validità del green pass potrebbe essere ridotta e ci saranno nove misure di protezione individuale, come l’imposizione delle mascherine all’aperto, già adottata nei centri urbani più popolosi. Domani si riunirà la Cabina di regia e ci saranno sicuramente novità.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 375

Provincia di Bat: 48

Provincia di Brindisi: 153

Provincia di Foggia: 151

Provincia di Lecce: 124

Provincia di Taranto: 79

Residenti fuori regione: 16

Provincia in definizione: 6