Covid, la salita dei contagi continua. 463 nuovi positivi in Puglia, 64 nel leccese. Un decesso. Ospedalizzazioni sotto controllo

PUGLIA – Crescono gli indicatori di allarme in Italia. Mentre la Calabria diventa zona gialla, la Puglia ha ancora i parametri ospedalieri sotto controllo. Nella terapia intensiva COVID leccese un solo paziente, trasferito dalla provincia di Brindisi. I nuovi contagi, però, crescono ogni giorno di più. Il bollettino epidemiologico regionale di oggi segnala 463 positivi (ieri erano 387), 64 (ieri 80) si registrano in provincia di Lecce. Con 21.444 (ieri 24.563) test eseguiti, l’indice dei positivi sale al 2,16% rispetto all’1,58% di ieri, all’1,37% di giovedì, al 2,27% di mercoledì, all’1,58% di martedì, all’1,10 di lunedì, all’1,28% di domenica, all’1,58% di sabato.

Si registra 1 decesso rispetto ai 7 di ieri, ad 1 di giovedì, a 0 di mercoledì, ai 4 di martedì, ai 6 di lunedì, a 0 di domenica, ai 2 di sabato.

Complessivamente i ricoverati sono 145 (ieri 147),

mentre gli attualmente positivi salgono da 4.944 a 5.153 (+209).

Dei 145 ricoverati, 127 (ieri 129) sono con sintomi, mentre 18 (ieri 18) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 147

Provincia di Bat: 43

Provincia di Brindisi: 75

Provincia di Foggia: 85

Provincia di Lecce: 64

Provincia di Taranto: 55

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: -6