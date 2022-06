Covid, nuovo record: 662 nuovi contagi in Puglia, 100 nel leccese. Un brindisino e due leccesi gravi nella rianimazione del DEA

PUGLIA – I nuovi contagi sono sempre di più in Puglia, ma anche a Lecce. La variante omicron avanza per sostituire la delta e sembra che la contagiosità sia aumentata. Per fortuna gli ospedali restano sotto controllo. Intanto, anche Veneto, Liguria, Marche e Trentino cambiano colore. Dunque, la guardia resta alta: forse non siamo ancora nel picco della quarta ondata.

Nel reparto COVID di Anestesia e Rianimazione del DEA, guidato dal primario Giuseppe Pulito, ci sono tre pazienti: due vengono dal reparto di subintensiva, poi è stato ricoverato un altro brindisino. Due non sono vaccinati e uno si è vaccinato. I leccesi sono di 84 e 76 anni, il brindisino ha 65 anni.

Oggi il bollettino epidemiologico segnala un record di nuovi infetti: 662 positivi in Puglia (anche ieri erano tanti: 596), 100 (ieri 111) si registrano in provincia di Lecce. Con 25.627 (ieri 24.441) test eseguiti, l’indice dei positivi sale al 2,58% rispetto al 2,44% di ieri, al 2,25% di mercoledì, all’1,48% di martedì, all’1,38% di lunedì, al 2,31% di domenica, al 2,16% di sabato, all’1,58% di venerdì.

Link Sponsorizzato

Si registra 1 decesso rispetto ai 2 di ieri, ai 5 di mercoledì, ai 6 di martedì, ai 5 di lunedì, ad 1 di domenica e sabato, ai 7 di venerdì.

Complessivamente i ricoverati sono 168 (ieri 153),

mentre gli attualmente positivi salgono da 6.114 a 6.492 (+378).

Dei 168 ricoverati, 142 (ieri 126) sono con sintomi, mentre 26 (ieri 27) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 188

Provincia di Bat: 69

Provincia di Brindisi: 100

Provincia di Foggia: 130

Provincia di Lecce: 100

Provincia di Taranto: 75

Residenti fuori regione: 2

Provincia in definizione: -2