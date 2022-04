Covid, nuovo record di positivi: 1.957 nuovi casi in Puglia, 507 nel leccese. Salgono i ricoverati, numeri stabili in Rianimazione. Code chilometriche per i test

PUGLIA – È un nuovo boom di positivi quello che si registra oggi in provincia di Lecce. Numeri che fanno tremare il sistema sanitario locale, visto che è già diventato difficile eseguire migliaia di tamponi ogni giorno sui positivi e sui loro contatti. I numeri sono lievitati troppo e le file al drive leccese sono già chilometriche (e stanno diventando sempre più lunghe, come potete vedere nell’immagine di copertina, code davanti al Palazzetto leccese, dove vengono eseguiti i tamponi senza sosta). Per fortuna, anche se i ricoverati sono un aumento, i numeri delle terapie intensive sono stabili. Il bollettino epidemiologico di oggi, martedì 28 dicembre 2021, registra 1.957 positivi (ieri erano 762), 507 (ieri 162) si registrano in provincia di Lecce. Con 50.072 – nuovo record – (ieri 25.090) test eseguiti e 1.957 – nuovo record – (ieri 762) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 3,91% rispetto al al 3,04% di ieri.

Non si registrano decessi rispetto alle scorse 24 ore.

Complessivamente i ricoverati sono 221 (ieri 201), mentre gli attualmente positivi salgono ancora notevolmente da 12.202 a 13.880 (+1678).

Dei 221 ricoverati, 199 (ieri 180) sono con sintomi, mentre 22 (ieri 21) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 546

Provincia di Bat: 191

Provincia di Brindisi: 191

Provincia di Foggia: 224

Provincia di Lecce: 507

Provincia di Taranto: 206

Residenti fuori regione: 86

Provincia in definizione: 6