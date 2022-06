Covid, record di nuovi positivi: 468 in Puglia, 80 nel leccese. DEA, un nuovo paziente in Terapia intensiva: è un brindisino, dimesso il leccese

PUGLIA – Nonostante il record di nuovi positivi, le ospedalizzazioni sono sotto controllo. L’unico paziente in più nelle terapie intensive pugliesi è un brindisino trasferito a Lecce. La terapia intensiva del Dea, che si era svuotata ed è stata chiusa per la sanificazione nei giorni scorsi, ora ha riaperto per accogliere un brindisino 78enne. La direzione del Fazzi è in allarme, quindi non è stato più possibile protrarre l’accorpamento tra intensiva e subintensiva al quarto piano del DEA, anche se è rimasto un solo paziente. La rianimazione del Perrino di Brindisi è stata chiusa più di tre mesi fa: i pazienti brindisini vengono dirottati a Lecce.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Link Sponsorizzato

Il bollettino epidemiologico pugliese di oggi, mercoledì dell’Immacolata, registra un record di nuovi contagi: 468 nuovi positivi (nuovo record dallo scorso inverno – ieri 362), 80 (ieri 74) si registrano in provincia di Lecce. Con 20.631 (ieri 22.932) test eseguiti, l’indice dei positivi sale notevolmente al 2,27% rispetto all’1,58% di ieri.

Non si registrano decessi rispetto ai 4 di ieri, ai 6 di lunedì, a 0 di domenica, ai 2 di sabato, ai 3 di venerdì, giovedì e mercoledì.

Complessivamente i ricoverati sono 159 (ieri 153), mentre gli attualmente positivi salgono da 4.629 a 4.833 (+204).

Dei 159 ricoverati, 141 (ieri 136) sono con sintomi, mentre 18 (ieri 17) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 156

Provincia di Bat: 9

Provincia di Brindisi: 81

Provincia di Foggia: 82

Provincia di Lecce: 80

Provincia di Taranto: 52

Residenti fuori regione: 4

Provincia in definizione: 4