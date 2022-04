Innovazione & Tecnologia: tutte le novità del 2021 di Samsung

Cosa intendiamo con tecnologia?

Il termine tecnologia deriva dal greco e significa “trattato sistematico su un’arte”.

In questo senso la tecnica non è diversa dall’arte, dalla scienza o da qualsiasi altro procedimento volto a raggiungere un qualsiasi effetto.

Per tecnologia si intende, quindi, lo studio sistematico di tecniche applicate riferite in un ambito specifico.

In questo caso si parla di tecnologia elettronica e informatica.

A proposito di tecnologia..

Nell’articolo precedente, noi di SOS Informatic Lecce e Contigo Digital, abbiamo riassunto tutte le novità di Apple del 2021.

In questo articolo, invece, vedremo tutte le innovazioni di Samsung.

Chi è Samsung?

Samsung è un’azienda multinazionale sudcoreana fondata nel 1938 da Lee Byung-chul.

Samsung ha avuto una grande influenza sullo sviluppo economico, politico, sui media e sulla cultura della Corea del Sud.

Lo sapevi che?

L’azienda nel 1938 nasce con il nome di Samsung Sanghoe come produttore e distributore di pasta fresca.

Un po’ assurdo no? 😄

Veniamo a noi.

Quali sono state le novità di Samsung?

Una delle innovazioni di Samsung è stato il Galaxy Z Fold3 5G.

Sottile e tascabile, il nuovo smartphone viene proposto con due grandi display uno interno e uno esterno.

Lo smartphone si apre come se fosse un libro, offrendoti la possibilità di avere uno schermo intero.

La sua peculiarità?

Si può dividere lo schermo in tre applicazioni, quindi, potrai chattare, guardare contenuti e leggere un nostro articolo contemporaneamente.😄

È come avere un PC tascabile.

Altre sue caratteristiche?

-Ha una resistenza all’acqua con certificazione IPX8. Ma attenzione non è impermeabile. I test svolti sono avvenuti con lo smartphone in contatto con acqua dolce in 1.5 metri per 30 minuti. È vietato, quindi, usare lo smartphone in spiaggia, piscina o in qualsiasi altro caso.

-Il telaio è in alluminio, rendendo lo smartphone resistente agli urti e alle cadute improvvise.

-Il vetro del display ha una protezione totale e resistente, in quanto provvisto del Corning Gorilla Glass Victus.

Ha una resistenza maggiore dell’80% rispetto ai modelli precedenti.

La seconda novità in casa Samsung è stato il Galaxy Z Flip3 5G.

Molto simile al Galaxy Z Fold3 5G visto precedentemente.

Cosa cambia? Il design!

Il Galaxy Z Flip3 5G è pieghevole a conchiglia, ricorda i vecchi telefoni degli anni ‘90 apri e chiudi.

Anche qui lo smartphone si propone con due display, uno quando il telefono è chiuso e uno quando si apre permettendoti di lavorare in multitasking con più applicazioni aperte contemporaneamente.

La terza innovazione di Samsung è stato il Galaxy Watch 4.

Il Galaxy Watch 4 è il primo smartwatch ad avere un sistema Wear Os.

Cos’è Wear Os?

È una versione del sistema operativo Android di Google pensata per gli smartwatch. Con il collegamento al proprio device, Wear Os integra le funzionalità del tuo smartphone sul tuo smartwatch.

Proprio per questo motivo, Galaxy Watch 4 ti permette di accedere a tutti i servizi Google compreso Maps.

Quali sono altre sue caratteristiche?

-Non può mancare, ovviamente, il sensore per il controllo dei battiti cardiaci.

-Monitor avanzato del sonno, che consente un controllo completo anche durante la fase di riposo.

-Una delle novità più interessanti è la funzionalità Body Composition. Questa funzionalità ti darà l’opportunità di conoscere la tua composizione corporea, quindi massa grassa, indice di massa corporea, l’acqua presente nel tuo corpo e molto altro.

La quarta novità di Samsung sono le Galaxy Buds Pro.

Le cuffie presentate da Samsung a livello tecnico e di design sono molto efficienti.

Le Galaxy Buds Pro hanno la cancellazione attiva del rumore, riducendo i rumori ambientali.

Quando si interrompe la cancellazione attiva del rumore?

Se ad esempio si sta ascoltando la musica e si inizia la conversazione con un amico la riproduzione verrà interrotta. Una volta terminata la conversazione tutto riprenderà e la cancellazione attiva del rumore si attiverà nuovamente.

Inoltre hanno una tecnologia progettata ad effettuare chiamate anche quando c’è vento, facendo in modo che la voce venga sentita bene nonostante le condizioni atmosferiche.

