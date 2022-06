La Corte dei Conti boccia dopo 36 mesi il piano di riequilibrio finanziario adottato dal Comune di Lecce: pronto il ricorso. Polemiche dell’opposizione

LECCE – La Sezione regionale della Corte dei Conti di Puglia ha bocciato Piano di riequilibrio finanziario adottato nel 2019 dal Comune, sospendendo gli effetti della sentenza fino a quando non si esprimeranno i giudici contabili di secondo grado. Lecce rischia il dissesto, nonostante sia pronto un ricorso che dovrebbe convincere i giudici contabili di grado superiore ad accettare il piano. Del resto, bisognerà tenere conto anche delle ristrettezze di 2 anni di pandemia.

“Poco fa la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Puglia ha deliberato di “non approvare il piano di riequilibrio finanziario adottato dal Comune di Lecce con deliberazione n.1 del 7 gennaio 2019” – spiega il sindaco Carlo Salvemini.

Dopo ben 36 mesi – e nonostante il parere favorevole della Commissione per la Finanza Locale del Ministero degli Interni – riceviamo quindi questa decisione con la quale si dichiara che la manovra di risanamento pluriennale presentata per scongiurare il rischio del dissesto “non risulta proporzionata alle problematiche finanziarie esistenti ed idoneo al risanamento finanziario dell’Ente”. Oggi vale la pena di ricordare che proprio le situazioni il cui risanamento la Corte ha ritenuto di maggiore problematicità venivano definite inesistenti nel 2019 da chi ci aveva preceduti al governo della città.

A nulla è valso per i magistrati contabili aver provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio per sentenze precedenti il 2017 per oltre 15 milioni di euro, grazie anche a transazioni che hanno assicurato risparmi milionari al Comune; garantire il regolare pagamento dei debiti commerciali con riduzione dei tempi di attesa per fornitori di beni e servizi; aver migliorato la cassa dell’Ente con la restituzione dell’anticipazione di tesoreria e riduzione degli interessi passivi.

Nonostante il Comune sia chiamato ogni anno – in sede di impostazione del bilancio di previsione – ad accantonare per rientri da disavanzi e fondi crediti dubbia esigibilità circa 25 milioni di euro, sottraendoli al finanziamento della spesa per servizi. Nonostante la crisi economica e sociale più grave del dopoguerra che ha colpito pesantemente tutti i Comuni. Nonostante la difficoltà di garantire il funzionamento della macchina amministrativa con oltre 350 dipendenti in meno di quelli previsti per i Comuni delle nostre dimensioni.

Nelle prossime ore approfondiremo ulteriormente le 107 pagine del provvedimento e valuteremo come impostare il ricorso alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti entro i 30 giorni previsti.

Il mio pensiero va ai dipendenti Comunali che nonostante tutte le difficoltà lavorano ogni giorno per dare servizi alla città e progetti per il futuro. Al personale dell’ambito territoriale di Lecce che vive la preoccupazione della stabilizzazione. Ai dipendenti della LUPIAE che si misurano con i sacrifici loro imposti da un concordato preventivo in continuità. Ai miei concittadini che per la situazione di fragilità economica finanziaria del Comune già da due anni subiscono gli effetti del risanamento per effetto dell’applicazione al massimo della pressione fiscale.

E anche al modo con il quale per tanti anni le casse del Comune sono state trattate. Producendo una mole di criticità che abbiamo assunto l’impegno di rimuovere con adeguati strumenti, nell’interesse della città e delle generazioni future. Come detto, ricorreremo – come è diritto dell’Ente – alle Sezioni Riunite. Confidando in un esito diverso”.

LE REAZIONI DELL’OPPOSIZIONE

DISSESTO COMUNE DI LECCE. MAZZOTTA (FI): “CRONACA DI UN DISASTRO ANNUNCIATO”

Il consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia di Lecce, Paride Mazzotta, commenta in modo tagliente:

“Siamo stati facili profeti: purtroppo, si è verificato esattamente quello che temevamo, con il Comune di Lecce a un passo dal dissesto finanziario. La pronuncia della Corte dei Conti, che ha bocciato il Piano di riequilibrio finanziario adottato nel 2019, era nell’aria. L’amministrazione, evidentemente, accanto all’assenza di una linea politica e di un progetto per la città, non è stata capace di proporre ai magistrati contabili un documento convincente e sostenibile per rimettere in sesto le casse pubbliche. Ovviamente, per il bene di Lecce, ci auguriamo che si possa addivenire ad una conclusione meno infelice perché i riverberi sulla comunità sarebbero dolorosissimi. Fino ad ora, però, si tratta della cronaca di un fallimento annunciato e se Salvemini ha a cuore la città, dovrebbe aprirsi al contributo di tutti, anche delle opposizioni, per trovare una soluzione condivisa. Ma, a questo punto, è chiaro che la strada maestra sia quella di tornare alle urne. Lecce merita molto di più”.

DISSESTO COMUNE DI LECCE, DICHIARAZIONE COORDINATORE PROVINCIALE FDI, SAVERIO CONGEDO:

“La delibera della Corte dei Conti con la quale si sancisce la mancata approvazione del piano di riequilibrio finanziario adottato dal Comune di Lecce nel 2019, rappresenta non solo la bocciatura di uno strumento contabile, ma la denuncia dell’incapacità di affrontare una situazione che, per quanto complessa, poteva essere gestita diversamente. Predisporre e poi far approvare un piano di riequilibrio che non la perfida opposizione di Palazzo Carafa, ma la magistratura contabile definisce “inadeguato” alle problematiche finanziarie e inadatto al risanamento dell’Ente è la certificazione di sciatteria amministrativa e incapacità politica. Nelle more di approfondire le oltre 100 pagine che motivano l’impietoso giudizio della Corte dei Conti, non possiamo non registrare come il centrosinistra in 4 anni abbia portato Lecce sull’orlo del baratro con la prospettiva drammatica che a pagarne il conto siano lavoratori e cittadini”.

L’INTERVENTO DEL CONSIGLIERE DI F.dI. ANDREA GUIDO:

“Salvemini ha praticamente “imposto” il predissesto, ha preso impegni con la Corte dei Conti e non è stato in grado di mantenerli. Abbiamo sempre pensato che non fosse adeguato, adesso ne abbiamo la totale conferma.

Ciò che è ancora più grave è che continua a dare la colpa alla precedente Amministrazione, parlando di criticità ereditate, nonostante la deliberazione della Corte dei Conti abbia rilevato a chiare lettere i disavanzi e le problematicità in riferimento agli esercizi del 2018, del 2019 e del 2020. In questi 3 anni il governo di Salvemini ha generato un disavanzo di gestione di ben 17 milioni di euro. È solo questa la vera causa.

Gli ricordo che è il suo piano di riequilibrio, fortemente voluto e difeso a spada tratta da lui stesso – come ha specificato la Sezione Regionale di controllo della medesima Corte – che non risulta proporzionato alle problematiche finanziarie esistenti e idoneo, sia in termini di competenza che in termini di cassa, al risanamento finanziario dell’Ente.

Sappiamo bene quali conseguenze arriveranno per la città, le dimissioni del sindaco Salvemini, a questo punto, sarebbero un grande gesto di onestà nei confronti di tutti i leccesi”.

GIORGIO PALA: “IL FALLIMENTO DEFINITIVO DELL’AMMINISTRAZIONE SALVEMINI”

Anche il consigliere Giorgio Pala infierisce: “La doccia fredda, ricevuta nelle ultime ore dalla Corte dei Conti, mette il sigillo finale sull’azione dell’amministrazione Salvemini.

Il Sindaco farà pagare ai leccesi, ancora una volta, le scelte scellerate compiute negli ultimi anni: in caso di bocciatura del suo ricorso, la ricetta sarà a base di tasse al massimo e nessun impegno di spesa.

Certo, il Sindaco si affretterà a scaricare le colpe sulle passate amministrazioni, dimenticando però che egli governa questa città da ben 4 anni e mezzo.

In ogni caso, l’esito finale non potrà che essere uno: è ora che una nuova classe dirigente, giovane e preparata, prenda in meno le redini della Città di Lecce, tagliando i ponti con gli errori degli ultimi anni.

Noi siamo pronti a dare un’alternativa ai leccesi, è (finalmente) ora di cambiare”.