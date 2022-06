Covid, 598 nuovi casi, 96 nel leccese. Per l’OMS la variante omicron più contagiosa della delta. Prorogato lo stato di emergenza, stretta sugli arrivi dall’Europa

PUGLIA – Secondo l’OMS, la variante Omicron del nuovo coronavirus “può diffondersi più velocemente di quella Delta ed è probabile che diventi dominante in Europa”. La circolazione di questa nuova mutazione del SARS-COV-2 proveniente dal Sudafrica è una realtà anche in Puglia. Le connessioni tra le parti più remote del mondo non sono evitabili ai tempi della globalizzazione, dunque la scarsa vaccinazione nei paesi più poveri, prima o poi, la paghiamo anche noi, che vacciniamo il 90% dei nostri cittadini. Infatti, siamo ancora in emergenza e il green pass rafforzato sarà in vigore per diversi altri mesi: la protrarremo fino ai limiti del costituzionalmente accettabile (marzo del 2022). Tre mesi ancora di stato d’emergenza, per iniziare a programmare (per l’ennesima volta!) l’uscita dalla fase eccezionale e l’ingresso in una nuova fase di “convivenza” con il virus.

L’allarme resta alto: il governo continua sulla linea dura: è stata emessa un’ordinanza che impone una stretta a tutti gli arrivi dall’estero con quarantena di cinque giorni per i non vaccinati e tampone obbligatorio per gli immunizzati: un provvedimento che ha scatenato Leo polemiche dell’unione Europea.



IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

È boom di nuovi casi in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico di oggi. Sono 598 i nuovi positivi in Puglia: un vero record (ieri 401), 96 (ieri 111) si registrano in provincia di Lecce. Con 26.603 (ieri 27.096) test eseguiti, l’indice dei positivi sale al 2,25% rispetto all’1,48% di ieri.

Si registrano 5 decessi rispetto ai 6 di ieri, ai 5 di lunedì, ad 1 di domenica e sabato, ai 7 di venerdì, ad 1 di giovedì, a 0 di mercoledì.

Complessivamente i ricoverati sono 155 (ieri 156),

mentre gli attualmente positivi salgono da 5.564 a 5.855 (+291).

Dei 155 ricoverati, 131 (ieri 133) sono con sintomi, mentre 24 (ieri 23) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 176

Provincia di Bat: 29

Provincia di Brindisi: 131

Provincia di Foggia: 115

Provincia di Lecce: 96

Provincia di Taranto: 52

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: -1

