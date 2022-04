Le pagelle del 2021 giallorosso: Coda e Strefezza da copertina; Baroni plasma il suo Lecce; Maggio è stato abbagliante; Corini molto meno

Società 9: gli ultimi due anni sono stati dei fallimenti solo per “corto muso”. Chi è esterno all’ambiente può non tenere conto dell’andamento delle stagioni ma chi sa bene come si è persa la Serie A non può non riconoscere un lavoro dei alto livello che ha dovuto fare i conti anche con molta sfortuna. Il 2021 deve registrare un secondo posto perso nelle ultime quattro giornate da psicodramma. Corvino, Sticchi Damiani e soci non si sono fatti abbattere e hanno messo su una corazzata fatta di tante scommesse finora abbondantemente vinte.

Baroni 8: al contrario del suo predecessore che aveva un gruppo consolidato che con Liverani ha sfiorato una salvezza in A, lui ha dovuto ricostruire quasi da zero. Nonostante tutto sin da subito ha imposto il suo credo calcistico, che va oltre quello tattico, riuscendo a ottenere il massimo da giocatori altalenanti sino a questa stagione: vedasi, più di ogni altro, Strefezza.

Coda 9: il voto rispecchia il suo numero e la sua dimensione da bomber vero. In giallorosso ha vinto la classifica marcatori toccando quota 22 reti, quest’anno è già a quota 8 nonostante un infortunio che lo sta tenendo lontano dal campo da molto tempo.

Strefezza 9: eccolo il simbolo di questa seconda parte di 2021. Arrivato nel Salento con uno score realizzativo da difensore centrale è letteralmente sbocciato all’ombra del barocco con assist, gol da capocannoniere e prestazioni super.

Hjulmand 8: ultimo colpaccio del mago Corvino che dal nulla tira fuori un centrocampista giovane ma con una personalità da giocatore navigato. Il danese è certamente il giovane più pronto e promettente della nuova nidiata di talenti “corviniani”.

Rodriguez 7,5: il suo impatto nello scorso campionato è stato quasi devastante per il modo in cui ha approcciato il calcio italiano. Ogni volta che metteva piede in campo sembrava essere stato morso dalla taranta riuscendo spesso a lasciare il segno sul tabellino marcatori. In questa stagione ha sofferto più di tutti il cambio modulo e, forse, il fatto di partire ancora dietro nelle gerarchie.

Meccariello 7,5: il voto è al professionista che denota, anche e soprattutto, uno spessore umano non indifferente. Evidentemente il suo cognome non è poi così accattivante ed è costantemente considerato una riserva, eppure a livello di rendimento non è mai stato inferiore a nessuno. Ogni volta che il buon Biagio è stato chiamato in causa ha risposto presente, nonostante tutto.

Di Mariano 7,5: dopo la promozione con il Venezia dello scorso campionato torna nel Salento con la responsabilità di alzare il tasso tecnico dei giallorossi. Il suo inizio di stagione è stato effettivamente devastante riuscendo spesso a mettere delle pezze a quello meno brillante dei suoi compagni.

Majer 7,5: il 2021 è stato interamente positivo per il centrocampista sloveno che ha riscattato il pessimo inizio dello scorso campionato. In questa stagione Baroni si è affidato interamente a lui anche sui calci piazzati. Al momento ha confezionato 3 assist e realizzato 2 gol risultando indispensabile nell’economia del gioco dei giallorossi.

Gargiulo 7: dopo un inizio non entusiasmante le gambe hanno iniziato a girare e le sue prestazioni a crescere portando in dote anche i gol. Se continuerà così sarà un’arma micidiale per i giallorossi. Ed è arrivato a zero!

Gabriel 7: la colonna centrale del Lecce parte da lui e non poteva essere altrimenti. Il portierone brasiliano è sempre più autoritario in un momento della sua carriera in cui sembra aver raggiunto la definitiva maturità calcistica.

Gallo 7: sia chiaro, il voto non è sul valore effettivo delle prestazioni del laterale mancino che comunque non è mai riuscito a incidere in fase realizzativa con un gol o, soprattutto, un assist. Il voto premia la favola di un ragazzo che si è ritrovato catapultato dalla Serie C ad una piazza da Serie A. Si è guadagnato il campo con voglia e tanto entusiasmo. In questo campionato ha sofferto più del dovuto l’arrivo di Barreca ma sono quegli step della carriera che, se affrontati nella giusta maniera, fanno poi fare il salto di qualità.

Bjorkengren 7: il suo impatto nel Salento è stato certamente meno appariscente rispetto a quello di Hjulmand e Rodriguez ma anche il centrocampista svedese ha mostrato di poterci stare alla grande. Dinamismo, voglia e propensione al sacrificio sono certamente le sue caratteristiche più importanti ma, anche lui, ha mostrato di avere un discreto feeling con gli inserimenti in zona gol.

Bleve 7: non è facile attendere il tuo turno e farti trovare sempre pronto soprattutto se sei, nelle gerarchie iniziali, il terzo portiere. Marco, invece, ha la pazienza di aspettare e, oltre a prendersi la scena con prestazioni super, si prende anche la fascia di capitano. Chapeau!

Gendrey 6,5: forse la sorpresa più positiva dei giocatori di “seconda fascia”. Arrivato come alternativa di Calabresi si è guadagnato i galloni di titolare con le prestazioni sul campo. In costante crescita è diventato un punto fermo degli undici di Baroni.

Lucioni 6,5: mezzo voto in più per la fascia che ha l’onore di indossare. Lo scorso campionato, anche nella disastrosa parte finale, ha mostrato la sua versione peggiore. Sono ancora vive negli occhi, ad esempio, le reti di Matos e Montalto che tanto son costate al Lecce. Anche in questa stagione sembrava continuare sulla falsariga di quella precedente, eppure la formazione del Lecce iniziava proprio da lui con tanto di promozione a capitano. Nelle ultime gare del 2021 ha mostrato netti segnali di crescita che portano a sperare che il 2022 sia il suo anno migliore nel Salento.

Tuia 6,5: nella parte iniziale del campionato è stata la nota più positiva assieme a Di Mariano. Oltre a prestazioni sontuose nel reparto arretrato anche un’importante presenza in fase offensiva in occasione dei calci piazzati.

Dermaku 6,5: dopo lo sfortunato scorso campionato in cui ha passato più tempo in infermeria che su un campo di calcio, il Lecce ha voluto dare una seconda opportunità al gigante albanese. Senza forzare i tempi è tornato in campo accanto a Lucioni e, sebbene la costante macchinosità nei movimenti, ha dato solidità al reparto arretrato.

Calabresi 6: una delle scommesse di questo Lecce. Il laterale destro sbarca nel Salento con la voglia di confermare quanto di buono intravisto in lui ad inizio carriera. Complice una condizione da costruire lascia spazio a Gendrey che sul campo merita la conferma da titolare. Le doti di Calabresi, però, si intravedono anche qui nel Salento dove trova anche la via del gol in Coppa Italia contro lo Spezia.

Listkovski 6: talento cristallino, così come i suoi muscoli. Lo scorso campionato Corini lo vedeva come mezzala mentre quest’anno Baroni l’ha spostato più in avanti. Negli spezzoni di partita che ha avuto a disposizione in questa stagione ha confermato di avere qualità tecniche superiori alla media; anche lui si è sbloccato in Coppa Italia contro lo Spezia. Se Baroni riuscirà a dargli più spazio e lui si farà trovare pronto potrebbe essere un valore aggiunto incredibile per questo Lecce.

Barreca 6: le prime due partite dell’ex Torino e Monaco sono state strabilianti! Non si vedeva un terzino sinistro così forte dai tempi di Max Tonetto. Poi, il normale calo fisiologico per chi rientra da un lungo periodo di inattività, ha abbassato il livello delle sue prestazioni. Sicuramente, però, il suo mancino sarà un’arma formidabile per questa seconda parte di stagione.

Helgason 5,5: qualche apparizione, per altro incolore, per il cursore islandese.

Blin 5,5: arrivato per fare il play titolare del Lecce targato Baroni, finisce ben presto a lasciare spazio a Hjulmand. Inizialmente viene provato come mezzala ma il tecnico giallorosso decide di fare definitivamente a meno di lui.

Paganini 5: il ritiro estivo dell’esterno ex Frosinone sembrava lanciare segnali incoraggianti poi, però, inizia il campionato e lui riparte con prestazioni quasi sulla stessa insufficiente falsa riga dello scorso anno.

Maggio 7,5: lo scorso anno c’è stato un Lecce ante-Maggio e un Lecce post-Maggio. Il suo arrivo a Lecce è stato devastante: ha dimostrato in ogni partita perché può vantare 34 presenze in nazionale. Vederlo in campo era una costante lezione tecnico-tattica; davvero un peccato che non sia rimasto nel Salento nonostante le 39 primavere.

Mancosu 7: “Noi vogliamo 11 Mancosu”, “Mancosu sei la nostra Serie A”. Il primo era lo striscione esposto fuori dalla Curva Nord, il secondo uno dei motivi ricorrenti sui social. Poi, è bastato un altro rigore sbagliato, per far dimenticare a tanti quelle parole. Inutile tornare su una storia ormai passata, inutile tornare a credere che il capitano della squadra della città scelta come casa per la sua famiglia, volesse andare via per andare alla Spal che, con tutto il rispetto, non è il Real Madrid ma nemmeno il Monza o il Parma. Dell’ex numero 8 e capitano giallorosso rimarranno i numeri da record in Serie A come numero di reti in una sola stagione per un centrocampista(14), rimarrà la perla su punizione al Maradona, rimarranno gli infiniti rigori segnati con il solito saltello e anche, ovviamente, i rigori sbagliati. Dello scorso anno rimarranno, oltre l’errore dal dischetto contro il Venezia, anche gli 8 gol e i 10 assist.

Pettinari 7: uno degli attaccanti più eleganti passati da Lecce. Ha dovuto vivere da quarta scelta per gran parte della stagione, è stato messo ai margini del progetto tecnico, è stato detto che “non rientrava nei piani tecnici” eppure, alla fine, ha iniziato a segnare e far segnare. Il suo 2021 in giallorosso è stato un periodo bellissimo, peccato che, a volte, il campo conti molto meno delle sentenze.

Vigorito 6: lascia uno dei giocatori più rappresentativi della storia recente dell’US Lecce.

Stepinski 5,5: arriva con un biglietto da big cucitogli addosso da Pantaleo Corvino. Il 2021 col Lecce, però, ha confermato, nonostante la doppietta alla Reggina, che l’attaccante polacco non è stato uno dei colpi migliori del ds salentino.

Calderoni 5,5: falcidiato costantemente dagli infortuni, non ha colpe se non ha potuto portare il suo contributo alla causa.

Corini 5: il voto è la naturale conseguenza delle ultime giornate di campionato. Essere con un piede in mezzo in A e, alla fine, rimanere in Serie B è una colpa imperdonabile.

Tachtsidis 5: il suo 2021 in giallorosso è stato quello di un giocatore che sapeva di aver dovuto lasciare il testimone al compagno più giovane.