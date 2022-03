Operatori dell’intrattenimento salentini in allarme per l’ipotesi di tampone anche se vaccinati per partecipare alle feste

PUGLIA -L’ipotesi del tampone obbligatorio anche per i vaccinati per la partecipazione ai veglioni di Capodanno preoccupa fortemente gli operatori dell’intrattenimento notturno salentini. L’organizzatore di eventi e presidente dell’associazione di promozione sociale Logos, Riccardo Mercurio, scrive un appello al presidente Draghi a nome di un nutrito gruppo di operatori pugliesi. Il giovane promoter, tra i più attivi del territorio, accende un faro sulla situazione in cui verte l’intero settore, il più penalizzato di tutti, e lancia un grido d’allarme: “Il numero alto dei contagi sta rigenerando il panico ma attenzione a prendere misure che possono disincentivare il vaccino, imporre il tampone ai vaccinati sarebbe un errore enorme, non farebbe altro che alimentare le congetture dei No Vax”.

SI RIPORTA DI SEGUITO IL CONTENUTO DELLA LETTERA INVIATA CON PEC.

“Illustrissimo presidente Mario Draghi,

sono Riccardo Mercurio, un organizzatore di eventi pugliese che, come tanti altri, in queste ore ha appreso che il prossimo giovedì la Cabina di regia governativa deciderà le sorti del nostro settore per le imminenti festività natalizie, ossia quello dell’intrattenimento notturno, già vietato per 26 mesi di fila.

Noi operatori abbiamo sposato con le condizioni dettate per la riapertura, abbiamo riorganizzato e rimodulato le nostre programmazioni in funzioni delle restrizioni imposte. Abbiamo condiviso ed eseguito con responsabilità le limitazioni del super green pass, impedendo ai clienti non vaccinati con tampone di essere nostri avventori, spiegando loro che il tampone non sempre è attendibile e che un cliente vaccinato asintomatico avrebbe rappresentato un forte pericolo per loro stessi.

In data 23 dicembre sarà molto difficile per noi rimodulare gli eventi natalizi o prevedere l’impatto sulla clientela di questa ulteriore ennesima restrizione, ossia quella di aggiungere al super green pass anche il tampone, che va ad inficiare sulle tasche dei nostri avventori, avventori vaccinati, con doppia e terza dose che certamente non avranno il piacere di subire il tampone pur di prendere parte ad una festa. Si, subire, perché comunque è una pratica leggermente invasiva.

Ricordo a me stesso che il nostro è un mondo di svago, di divertimento. Se questa ipotesi dovesse diventare realtà i nostri eventi perderebbero la loro prerogativa di base.

Signor Presidente, non entro nel merito della logica del tampone associata al super green pass, ma non riesco a non rilevare che essa non sembra affatto coerente con la promessa della campagna vaccinale e del suo successo.

In funzione di quest’ultima Le chiedo di riflettere bene sulle conseguenze di questa nuova ed eventuale restrizione sul nostro settore, un settore ormai abbandonato e non tenuto nella giusta considerazione, soprattutto in termini economici e di impiego, un settore che spesso diventa capro espiatorio o scudo di responsabilità politiche, ma che in realtà chiede solamente di poter continuare ad esistere nel pieno rispetto della tutela della pubblica salute.

Le auguro un felice Natale, con la speranza che il nostro Paese e il mondo intero possa presto superare questa difficile prova”.