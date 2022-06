Pisa – Lecce, al via la vendita dei biglietti

LECCE – La vendita dei biglietti del Settore Ospiti validi per la gara del Campionato di Serie BKT 2021/2022 Pisa – Lecce in programma sabato 11 dicembre 2021, presso l’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa, delle ore 16.15, è attiva dalle ore 15:00 di oggi martedì 07 dicembre.

Questi i prezzi e modalità di acquisto

È possibile acquistare i tagliandi per il Settore Ospiti solo presso tutti i punti vendita TICKETONE della regione Puglia al costo di € 14,00 più diritti di prevendita.

Non sarà attiva la vendita online.

Il Gos in data odierna, ha stabilito che una persona potrà acquistare un solo biglietto e sarà vietato il cambio utilizzatore.

I biglietti del settore Ospiti possono essere acquistati fino alle ore 19:00 di venerdì 10 dicembre.

L’elenco di tutti i punti vendita TICKETONE sono disponibili al seguente link:

https://www.ticketone.it/help/outlets/

L’accesso all’impianto, per le persone maggiori di 12 anni, sarà consentito ai soli possessori del Green pass rinforzato, non saranno accettate altre forme di certificazione come ad esempio, l’autocertificazione o il certificato vaccinale, che non consentono il controllo tramite specifico QR CODE rilasciato dal Ministero della Salute; inoltre dovranno essere rispettate le prescrizioni di utilizzo della mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’impianto sportivo e del rispetto del posto assegnato dal biglietto. Chi dovesse comprare il biglietto senza avere il Green Pass rinforzato non avrà diritto ad alcun rimborso.