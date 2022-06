Salento ultraveloce, la fibra ottica Open Fiber arriva ad Andrano

ANDRANO (Lecce) – Andrano è pronta alla svolta digitale: una porzione del centro salentino è stata infatti coperta da una nuova rete di telecomunicazione a banda ultra larga. Una decisiva innovazione infrastrutturale sancita in Municipio dal sindaco Salvatore Musarò, dal suo vice Rocco Surano, dal consigliere delegato Valerio Accogli e dall’ingegnere Gabriele Moncullo, field manager di Open Fiber e referente dei lavori di cablaggio. I lavori conclusi nelle scorse settimane hanno in particolare interessato quelle zone di Andrano finora prive di una connettività a banda ultra larga. Open Fiber è del resto chiamata a realizzare la rete pubblica che consente a cittadini e imprese di beneficiare di velocità di connessione al web finora inedite. Le risorse stanziate non gravano sul bilancio del Comune: l’infrastruttura è infatti finanziata con fondi regionali e statali e resterà di proprietà pubblica. Le attività sono coordinate da Infratel, società “in house” del Ministero dello Sviluppo Economico, con l’attenta supervisione della Regione Puglia.

Il progetto ha visto il cablaggio di 170 unità immobiliari, in Marina di Andrano, località Grotta Verde, in modalità FTTH, Fiber-to-the-home, con la fibra ottica stesa direttamente all’interno degli edifici, unica soluzione tecnologica in grado di restituire velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo. E’ stato inoltre raggiunto il cimitero comunale di Andrano e realizzate tutte le predisposizioni necessarie nell’Area PIP della Frazione di Castiglione.

“Questa moderna infrastruttura di rete rappresenta una condizione fondamentale per la crescita economica e occupazionale in una piccola realtà come la nostra – dichiara il Consigliere Valerio Accogli, delegato alle Attività Produttive – e consente alle imprese e ai cittadini di usufruire di servizi in grado non soltanto di contribuire allo sviluppo economico, ma anche di garantire una maggiore efficienza dei servizi”.

“Continua il nostro impegno per rendere più appetibile la Zona PIP – continua il vice sindaco Rocco Surano – l’Amministrazione non può certo sostituirsi all’imprenditoria, ma ha il dovere, però, di creare i presupposti per attirare investimenti. La infrastrutturazione digitale (Banda ultra larga) dell’area PIP, è sicuramente un’ulteriore condizione di appetibilità dei lotti nei confronti del mondo imprenditoriale. Da qui riparte la campagna promozionale dei lotti dell’Area PIP”.

“Siamo di fronte a uno di quegli interventi – evidenzia il Sindaco Salvatore Musarò – che traccia il futuro di una comunità, a maggior ragione in un settore sempre più strategico come le telecomunicazioni. La presenza della fibra ottica può permettere uno sviluppo segnato da innovazione e competenze, esigenza resa ancora più impellente dalla pandemia che deve necessariamente farci rivedere il nostro stile di vita. Partendo anche e soprattutto dalla disponibilità di infrastrutture digitali innovative”.

Una rete a banda ultralarga permette del resto di abilitare servizi tecnologici decisivi: dallo smart working alla telemedicina, all’Industria 4.0 e alla videosorveglianza, con tanto altro ancora da inventare.

È opportuno ricordare – si legge nel comunicato – che Open Fiber non si rivolge direttamente agli utenti finali: una volta aperta la commercializzazione dei servizi di connettività, gli utenti di Andrano potranno verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, contattare uno dei diversi operatori partner di Open Fiber per scegliere il piano tariffario preferito e iniziare a navigare ad alta velocità.