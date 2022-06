Scontro nella maggioranza Salvemini: Rotundo insiste sulle assunzioni Lupiae. Mazzei: “Vogliono alzare il prezzo sulle postazioni future”

LECCE – Il caso Lupiae e la trasparenza invocata dal PD (ieri il comunicato di Rotundo insisteva sul fatto che le assunzioni dovessero passare dal Centro per l’impiego di Lecce e non dalle agenzie interinali) sta scatenando uno scontro aspro nella maggioranza Salvemini, tanto che Puglia Popolare chiede un incontro urgente di chiarimento (Mazzei ci vede dietro strategie politiche):

“Leggere le affermazioni del Consigliere Patti e l’intervento del segretario cittadino del PD fa comprendere, semmai qualcuno avesse dubbi, che il problema non è realmente quello rappresentato della necessità di trasparenza ma è quello di alzare il prezzo sul Sindaco per mettere il cappello su future postazioni – attacca il coordinatore provinciale di Puglia Popolare, Luigi Mazzei –

Link Sponsorizzato

Ai Consiglieri interpellanti aveva ampiamente risposto e rassicurato sulla questione trasparenza il Sindaco Salvemini, la scelta dell’interinale fatta con evidenza pubblica è obbligata, legata alla situazione debitoria della società che ricordo era di 8 milioni. Ma la risposta di insoddisfazione espressa dagli interpellanti era già scritta e premeditata ed è stata letta indipendentemente dalla risposta ottenuta. Il metodo della selezione interinale è sicuramente trasparente, utilizzato da tutte le partecipate per le assunzioni a tempo determinato, ed esonera l’Ente da qualsiasi vincolo diretto con il personale temporaneo utilizzato. La proposta della chiamata numerica dai Centri per l’Impiego del PD è speciosa e strumentale, impossibile che non conoscano l’iter in quel caso che porterebbe alla selezione finale fatta direttamente dalla Società in base agli elenchi forniti dall’ARPAL. Allora si con discrezione di scelta.

Su una cosa siamo d’accordo la politica deve restare fuori dalla partecipata, il cui Amministratore Unico Dr. Alfredo Pagliaro ha dimostrato competenza ed equilibrio portandola ​ in salvo con bilanci sempre in utile negli ultimi due anni. Stesso discorso deve valere per il PD nella nomina nelle altre partecipate come quella fatta in Alba Service con l’Avv. Marra, ex segretario cittadino del PD, che non viene messo alla gogna mediatica dai nostri Consiglieri Provinciali.

In maggioranza si discute all’interno e si trovano le soluzioni migliori insieme, non si discute sulla stampa e con interpellanze. Caro Consigliere Patti nessuna paura visto che siamo stati noi a ribellarci per i metodi passati mettendo la faccia con coraggio e senso di responsabilità. Forse è il caso, invece, che qualcuno comprenda che è in maggioranza e deve dare risposte con i fatti ai cittadini senza fare populismo becero per altri fini.

Chiederò personalmente al Sindaco di convocare al più presto un incontro tra i partiti e i Consiglieri di maggioranza per chiarire i metodi di convivenza tra tutte le forze che hanno consentito una svolta nella gestione della città”.

Link Sponsorizzato

“Sono convinto che all’interno della maggioranza, e sicuramente anche nella minoranza, nessuno ha paura della discussione pubblica, come può pensare il consigliere interpellante – afferma in una nota, Gigi Valente (Puglia Popolare Lecce) –

Per quanto concerne le interpellanze tengo a ricordare ai due interpellanti che se le stesse sono fatte da consiglieri di maggioranza, come è avvenuto, – il solo capogruppo del PD e no dal resto del gruppo e il solo capogruppo della nuova civica costituita poco più di un mese fa – le stesse assumono una rilevanza politica.

Mi dispiace dover ricordare ai due consiglieri di maggioranza che con l’interpellanza fatta hanno mancato di rispetto al gruppo politico – Puglia Popolare Lecce – che con la sua presenza ha consentito al sindaco Salvemini di vincere al primo turno e al suo “unico consigliere”.

Ha mancato di rispetto allo stesso sindaco, che ha voluto il dr. Pagliaro amministratore unico della Lupiae, che nonostante la risposta, precisa e dettagliata, non ha soddisfatto i proponenti. I risultati di bilancio ottenuti dall’attenta e oculata gestione sono poi sottogli occhi di tutti… per chi oltre a non sentire continua a non vedere!”