Tutto pronto per il Meeting annuale di Federaziende

LECCE – Si svolgerà il 14 dicembre 2021 ore 18,00 all’Hilton Garden Inn di Lecce, Sala Carlo V, Via Cosimo De Giorgi 62, il consueto Meeting annuale di Federaziende giunto ormai all’ottava edizione. “Gli strumenti per la ripresa post-covid: Cat- Cofidi, #PugliaCommercio” il titolo dell’evento al quale saranno presenti in rappresentanza dell’Ente Regione, Loredana Capone, Presidente del Consiglio della Regione Puglia, Cosimo Borraccino Consigliere particolare del Presidente Michele Emiliano e Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia. A rappresentare la CCIAA di Lecce il Commissario Straordinario Vincenzo Benisi; ma anche i Giovani Dottori Commercialisti della Provincia di Lecce, guidati dal dott. Marco De Franco, hanno confermato la loro presenza. Previsti gli interventi del Segretario Generale della Confederazione Eleno Mazzotta e del Presidente Nazionale Simona De Lume’, ma anche del Presidente Cofidi Alessandro Miglietta, del Presidente del CAT Simona Orlando, del Presidente onorario EBIN (Ente Bilaterale Nazionale) Gennaro Capoccia e del Responsabile del progetto #PugliaCommercio Simone Resinato. A coordinare l’evento Angelo Bramato Presidente Regionale Federaziende Commercio. Si parlerà degli strumenti operativi messi in campo dal CAT e dal Cofidi di Federaziende per supportare le imprese e verrà presentato l’ambizioso progetto #PUGLIACOMMERCIO. FEDERAZIENDE ha ideato un nuovo modello operativo di commercio elettronico che vedrà lavorare insieme imprese, consulenti, dottori commercialisti e Organizzazioni Datoriali. Il tutto sarà concretamente reso fattibile attraverso un moderno sistema informatico realizzato in più di otto mesi di duro lavoro. Un evento atteso e al quale non si può certamente mancare.

