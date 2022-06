Verso Pisa – Lecce, solo due vittorie per i giallorossi in Toscana in diciassette precedenti

Per la 17esima giornata il Lecce, dopo appena otto mesi, ritorna al vecchio campo “Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani” di Pisa (la squadra nerazzurra lo utilizza sin dal 1919; il Pisa era sorto un anno dopo il Lecce, nel 1909, anch’esso con il nome di Sporting Club). Il capolista Pisa (punti 32) ospiterà, quindi, il Lecce (secondo con 31), in campionato, per la 18esima volta. Nelle precedenti 17 partite (3 in Serie A, 11 in B e 3 in C) i giallorossi fanno registrare questo bilancio: 2 vittorie (entrambe per 0-1), 4 pareggi (uno 0-0 e tre 1-1) e 11 sconfitte (quattro 1-0, un 2-0, due 3-0, un 3-1, un 3-2 e due 4-0). Il Pisa ha segnato, quindi, 29 reti e il Lecce 8.

Nelle 11 partite disputate in casa del Pisa tra i cadetti i dati del Lecce sono questi: 1 vittoria (uno 0-1), 2 pareggi (uno 0-0 e un 1-1) e 8 sconfitte (tre 1-0, un 2-0, un 3-0, un 3-1, un 3-2 e un 4-0). I gol del Pisa sono, quindi, 19 e quelli del Lecce 5.

Gli otto giocatori giallorossi che hanno avuto il “piacere” di segnare in casa del Pisa, in campionato, sono stati, nell’ordine: Franco Cardinali nel 1953, Giorgio Bozzato nel 1954, Loriano Cipriani nel 1984, Juan Alberto Barbas e Pedro Pablo Pasculli nel 1987, Roberto Miggiano nel 1989, Marcello Cottafava nel 2007 e Massimo Coda su rigore nel 2021.

Le due squadre si sono affrontate in una semifinale play-off, a Pisa, 13 anni fa. Al termine della stagione 2007\08 la classifica finale della Serie B fu: 1° ChievoVerona con 85 punti, 2° Bologna 84 (entrambe promosse direttamente), 3’ Lecce 83, 4° AlbinoLeffe 78, 5° Brescia 72, 6° Pisa 71. Le squadre dal terzo al sesto posto si giocarono, quindi, ai play-off il terzo posto per la Serie A.

Il 4 giugno 2008, nella semifinale di andata, i giallorossi di mister Giuseppe Papadopulo s’imposero sui nerazzurri dell’ex mister Gian Piero Angelo Ventura per 1-0 grazie al gol al 56’ di Simone Tiribocchi. Dopo quattro giorni al Via del Mare, nella partita di ritorno, i giallorossi vinsero per 2-1. Il Lecce, poi, nella doppia finale supererà l’AlbinoLeffe (a Bergamo vittoria per 1-0 e a Lecce 1-1; sarà l’ultima partita di mister Papadopulo sulla panchina leccese) e otterrà la sua settima promozione in Serie A.

La partita Pisa – Lecce con il maggior numero di spettatori è quella che si giocò il 1° dicembre 1985 in Serie A (fu la prima delle tre nella massima serie); i presenti furono 15.359.

Oggi sarà la quarta volta che un Pisa – Lecce si gioca nel mese di dicembre. Nelle tre partite già disputate i giallorossi ne hanno pareggiata 1 (1-1 nel 2007) e perse le altre 2 (1-0 nel 1948 e 3-0 nel 1985).

Il Lecce, nella sua storia, ha giocato fuori casa, nel giorno 11 dicembre le seguenti partite: nel 1927, in 2^ Divisione Sud, in casa della Salernitana ko per 4-0, nel 1938, in Serie C, nel derby con il Brindisi 1-1, nel 1955, in IV Serie, ad Andria vittoria per 0-1, nel 1960, in C, a Barletta ko per 2-0, nel 1977, in B, a Palermo 1-1, nel 2004, in Serie A, in casa della Lazio 3-3 e nel 2005, in A, in casa dell’Udinese vittoria per 1-2.

La prima volta tra le due squadre in Toscana risale a 73 anni fa. Il 28 marzo 1948, alla 24esima giornata, in Serie B, i giallorossi del presidente Renato Bertelli e di mister Raffaele Costantino (dopo la 12esima giornata aveva preso il posto dell’esonerato mister Ercole Dossena) giocarono con questa formazione: Gisberti; Ciccone, Monsellato; Russo, Natale, Gorini; Cillo, Gavazzi, Silvestri, Battistelli, De Santis. Il Pisa di mister Cesare Migliorini (allenerà il Lecce nella stagione 1949\50 nelle prime 25 partite, poi sarà sostituito da mister Italo Paterno), si schierò, invece, con: Scaglioni; Niccolini, Civolani; Taccola, Filippelli, Oldoini; Torriani, Larici, Giorgioni, Chiappella, Loni. Anche allora fu uno scontro al vertice in quanto le due squadre occupavano le prime posizioni ed entrambe puntavano alla promozione in Serie A (il Pisa era al secondo posto con 28 punti davanti al Lecce, terzo con 27; al primo posto l’Arsenaltaranto con 29). Il Pisa riuscì a vincere la partita soltanto per 1-0 grazie al gol, al 13’, di Enzo Loni che fu lesto a riprendere la palla respinta dal portiere Gisberti su un forte tiro di Giorgio Giorgioni. L’arbitro fu il signor Alberto Picasso di Chiavari (Genova). Alla fine del campionato il Palermo fu primo con 46 punti (promosso in A) davanti al Pisa con 45 e al Lecce e all’Arsenaltaranto con 43. Il migliore attacco del campionato fu quello del Lecce con 70 gol (il migliore marcatore fu Luigi Silvestri con 21 gol). Per solo tre punti, quindi, il Lecce vide sfumare una clamorosa promozione in serie A.

La prima vittoria in casa del Pisa risale a 67 anni fa. Il 4 aprile 1954, alla 27esima giornata, in Serie C (a girone unico) i giallorossi del presidente Umberto Proto e di mister Luigi Vianello giocarono con: Dreossi; Asta, Giannuzzi; Repetti, Carminati, Achilli II; Pastore, Bozzato, Bislenghi, Stabellini, Santelli. Il Lecce vinse per 1-0 grazie al gol, all’80’, di Giorgio Bozzato. L’arbitro fu il signor Piero Bonetto di Torino. Alla fine il Lecce fu sesto con 38 punti e il Pisa finì al terzultimo posto con 22 punti e retrocesse in IV Serie (retrocesse anche il Maglie, quartultimo con 28).

Nel campionato di Serie B 1984\85 Pisa e Lecce si classificarono al primo posto con 50 punti (non essendoci alcuna discriminante perché non c’era ancora la classifica avulsa e, quindi, le squadre a parità di punti dovevano essere considerate a pari merito) e insieme al Bari con 49 furono promosse in Serie A. Al termine del successivo campionato le tre squadre ritornarono in Serie B.

L’ultima partita, come già ricordato, risale a otto mesi fa. Si disputò il 5 aprile scorso (lunedì di “Pasquetta”), alla 32esima giornata (si giocò tutta quel giorno), in Serie B. I giallorossi di mister Eugenio Corini vinsero contro i nerazzurri di mister Luca D’Angelo per 1-0. Fu la seconda vittoria a distanza di 67 anni dalla prima. Il Lecce giocò con: Gabriel; Maggio, Lucioni, Pisacane (46’ Meccariello), Gallo; Majer (70’ Tachtsidis), Hjulmand, Bjorkengren; Henderson (88’ Nikolov); Pettinari (70’ Rodriguez), Coda (88’ Stepinski). I padroni di casa si schierarono con: Gori; Benedetti, De Vitis (82’ Quaini), Caracciolo; Birindelli (77’ Pisano), Marin (82’ Marsura), Gucher (77’ Sibilli), Mazzitelli, Lisi; Marconi, Palombi (62’ Vido). L’arbitro fu il signor Livio Marinelli di Tivoli (Roma). Gol-vittoria al 76’ su rigore di Massimo Coda. Partita a “porte chiuse”. Al 31’ fu espulso mister D’Angelo per doppia ammonizione (entrambe per proteste). Fu la sesta vittoria di fila (record per il Lecce in Serie B). Fu la quarta vittoria di fila fuori casa; dopo 15 giorni arriverà quella a Vicenza (1-2) e con 5 di seguito sarà un altro record assoluto nella storia del Lecce; non era mai accaduto.

Vittorio Renna