A Lecce il primo Congresso Provinciale di Azione, il partito fondato da Carlo Calenda: Pier Paolo Miglietta è il nuovo segretario provinciale

Domenica 16 gennaio 2022 si è svolto il I° congresso provinciale di Lecce del Partito Azione, fondato da Carlo Calenda. L’evento si è tenuto online, a causa dell’evolversi della pandemia da Covid-19 che in queste settimane sta facendo registrare livelli altissimi in termini di contagi. Per tale motivo, nei giorni scorsi, il Comitato Promotore Provinciale di Lecce aveva stabilito di svolgere l’evento online.

I lavori sono stati aperti dal coordinatore provinciale uscente Fabio Patarnello, che tutti i presenti hanno ringraziato per l’eccezionale lavoro svolto durante il proprio mandato, attraverso il quale sono stati raggiunti importanti risultati in termini di tesserati e radicamento sul territorio.

All’assemblea sono intervenuti gli esponenti di movimenti locali e partiti politici, tra cui il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale di Lecce, Roberto Giordano Anguilla, il coordinatore Provinciale di Lecce di Italia Viva, Massimo Toma e l’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci. Essi hanno a vario titolo ribadito l’importanza del confronto e dell’interlocuzione che deve stabilirsi tra le forze politiche, anche laddove vi siano visioni diverse e contrapposte, per far sì che il nostro territorio benefici a pieno delle opportunità derivanti dal PNRR.

Dopo i saluti istituzionali, il candidato Segretario Provinciale di Lecce, Pier Paolo Miglietta, ha presentato la propria mozione e i candidati al Direttivo Provinciale, risultando eletto per acclamazione dall’assemblea. Il neo-eletto Miglietta ci ha tenuto molto a rimarcare che il Direttivo provinciale ha rispettato pienamente la parità di genere ed ha aggiunto: “la sfida per AZIONE è quella di affrontare le cruciali questioni della riconversione digitale e della transizione ecologica, non come necessità, bensì come opportunità, costruendo una visione di lungo termine coerente che miri a trasformare la provincia di Lecce in una provincia veramente “europea”.

All’assemblea congressuale è intervenuto anche l’on. Nunzio Angiola, deputato di Azione, che ha voluto ringraziare gli organizzatori del Congresso e tutti i partecipanti, dichiarando inoltre: “Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento al coordinatore uscente Fabio Patarnello, che ha contribuito con grande tenacia al radicamento di Azione in Provincia di Lecce e voglio fare i miei più grossi e affettuosi auguri al neo-eletto Pier Paolo Miglietta, che avrà l’onere e l’onore di guidare il Partito in Provincia di Lecce. Questo primo Congresso finalmente legittima attraverso l’esercizio della democrazia, tutti i Segretari provinciali eletti e ci porterà entro circa un mese ad avere un nuovo coordinamento regionale e organi elettivi in tutta la Regione. Questa fase rappresenta il punto di partenza per poter costruire un partito ricco di contenuti e di idee, che dopo la federazione con +Europa, viene stimato a più del 6,5% da tutti i più importanti sondaggisti. Abbiamo tutti una grande responsabilità nelle sfide che ci attendono, dalla prossima elezione del Presidente della Repubblica, al radicamento territoriale, alle proposte per spendere in modo efficacie le risorse del PNRR fino agli appuntamenti elettorali del 2023 per le Politiche e poi per le elezioni amministrative e regionali.”

I lavori congressuali sono terminati con l’evento “Conflitto di interesse e anticorruzione: il ruolo delle donne in politica”, curato dalla consigliera comunale di Azione Giovanna Maletesta, che ha visto l’intervento dell’avv. Titti Siciliano.