Corsa a 5 per la provincia di Lecce. Il centrodestra sempre più diviso, centristi in corsa, centrosinistra con alleanza tradizionale

LECCE – Le elezioni provinciali leccesi, di secondo grado (nate da una delle peggiori riforme della politica italiana, che ha reso più debole questo ente), sono alle porte: si vota il 24 gennaio 2022, con voto ponderato (i Comuni più popolosi hanno più peso: i loro consiglieri valgono un maggior numero di voti). È una notizia che entusiasma solo qualche addetto ai lavori. Ma in campo ci sono molti eserciti in cerca di gloria. Ogni passaggio è fondamentale verso la conquista dello scranno politico più alto. È una questione di equilibri politici quella della conservazione delle leadership: è il tempo di riposizionare le proprie squadre. Le divisioni nel centrodestra continuano, mentre i centristi provano la corsa in autonomia rispetto al centrosinistra voluto da Emiliano. Innanzitutto c’è da registrare il fatto che Fratelli d’Italia corre da solo (i fittiani inclusi), con il sindaco di Minervino, Ettore Caroppo, e l’ex assessore provinciale Renato Stabile in campo. Ma anche Forza Italia sceglie la corsa solitaria, con una lista al minimo (solo 8 candidati): in campo c’è anche il sindaco di Lequile Vincenzo Carlà. La Lega si presenta insieme al consigliere regionale, leader del Movimento Regione Salento, Paolo Pagliaro, e al sindaco di Nardò appena rieletto, Pippi Mellone, con una lista di 11 consiglieri, “Civica Salento”: tra i candidati il sindaco di Sogliano Cavour, Giovanni Casarano, la sindaca di Neviano, Fiorella Mastria, Ettore Tollemeto, fedelissimo di Pippi Mellone, Brizio Maggiore, assessore di Calimera, vicino al parlamentare Roberto Marti, e Gabriele Bottazzo, Presidente del Consiglio Comunale di Alezio, già candidato con la Lega Salvini Premier alle Regionali Puglia 2020, anche lui uomo molto vicino al senatore leghista. “Insieme per il Salento”, invece, è una lista centrista che schiera 2 sindaci: quelli di Martano, Fabio Tarantino, e quello di Campi, Alfredo Fina, ma anche la vicesindaca di Melissano e l’ex sindaco di Alliste, Renna, uomo vicino a Salvatore Ruggeri. I consiglieri comunali Romano e Valente (rispettivamente di Matino e Lecce) sono in quota Puglia Popolare, movimento coordinato da Luigi Mazzei (presentatore della lista provinciale). Nella stessa lista ci sono anche il consigliere Antonio De Matteis, che fa capo a Delli Noci e Antonio Leo, il fratello dell’assessore regionale al Lavoro, Sebastiano Leo. Ci sono molti consiglieri leccesi, con un peso maggiore, rispetto ai piccoli comuni. Il centrosinistra dell’attuale presidente della Provincia, Stefano Minerva, è in campo con Salento Bene Comune 2050 e riunisce le forze di sinistra: ci sarebbero stati anche i pentastellati, se a Gallipoli con il sindaco fosse entrato in Consiglio un uomo del Movimento 5 Stelle (quindi, ufficialmente, ora i pentastellati si riservano la scelta dello schieramento da sostenere). Pd, Articolo Uno, Sinistra Italiana e Italia Viva sono uniti in questa lista. Con il centrosinistra corrono alcuni volti noti della politica locale: i consiglieri provinciali uscenti Daniele Piccione e Ippazio Morciano, e la consigliera leccese Paola Povero.

Ecco tutte le liste:

INSIEME PER IL SALENTO

Calogiuri Noemi (Lizzanello)

De Marco Giovanni Attilio (Casarano)

De Matteis Antonio (Lecce)

Diso Pisani Isabella (Castrignano del Capo)

Fina Alfredo (Campi Salentina)

Leo Antonio (Copertino)

Mangione Gabriele (Nardò)

Paladini Anna (Porto Cesareo)

Orlandi Katia (Trepuzzi)

Renna Antonio (Alliste)

Romano Massimiliano (Matino)

Spedicato Sabrina (Novoli)

Surano Matilde (Melissano)

Tarantino Fabio (Martano)

Valente Luigi (Lecce)

Vitali Daniele (Gagliano del Capo)

CIVICA SALENTO

Baldari Maria Antonietta (Minervino di Lecce)

Bottazzo Gabriele (Alezio)

Casarano Giovanni (Sogliano Cavour)

Corvaglia Maria (Santa Cesarea Terme)

D’Ambrosio Giovanni (Novoli)

Maggiore Brizio (Calimera)

Mastria Fiorella Maria (Neviano)

Panareo Stefano (Otranto)

Paoletti De Lucia Serena (Otranto)

Pascali Nicoletta (Martano)

Tollemeto Ettore (Nardò)

FRATELLI D’ITALIA

Accoto Giovanna (Giurdignano)

Arseni Maria Rita (Diso)

Bellomo Giacomo (Casarano)

Cagnazzo Maria Antonietta (Minervino di Lecce)

Caroppo Ettore (Minervino di Lecce)

De Vitis Francesco (Ruffano)

D’Oria Angela (Maglie)

Guido Luca (Tuglie)

Manca Massimo (Monteroni)

Mariano Raffaella (Botrugno)

Milanese Francesco (Veglie)

Resta Alessia (Poggiardo)

Scarciglia Fernando (Spongano)

Stabile Renato (Lizzanello)

Tunno Leonardo (Taviano)

SALENTO BENE COMUNE 2050

Benegiamo Luca (Giuggianello)

De Carlo Graziana (San Pietro in Lama)

De Maggio Maria Teresa detta Pupa (Maglie)

Manta Laura (Collepasso)

Monsellato Andrea (Presicce-Acquarica)

Morciano Ippazio Antonio (Tiggiano)

Pareo Maria Antonietta (Surbo)

Piccione Daniele (Nardò)

Pisanello Gianpiero (Tuglie)

Povero Paola (Lecce)

Santacroce Germano (Taviano)

Volpe Francesco (Morciano di Leuca)

Schirinzi Maria Cristina (Melpignano)

Zichella Carmen (Morciano di Leuca)

Arseni Alessandro (Diso)

FORZA SALENTO

Cafaro Paola (San Pietro in Lama)

Carlà Vincenzo (Lequile)

Indennidate Maria Grazia (Carmiano)

Laterza Tiziano (Parabita)

Mazzei Luigi (Arnesano)

Rizzo Luca Donato (Copertino)

Russo Antonella (Gallipoli)

Sanghez Maria Assunta (Trepuzzi)