Covid, l’avanzata continua: 3.000 nuovi casi in Puglia, 698 in provincia di Lecce. 309 ricoverati

PUGLIA – Il virus avanza velocemente. I nuovi positivi tra il personale medico del 118 e del Pronto Soccorso, con le quarantene obbligatorie, hanno diminuito la capacità di azione della sanità leccese. Il bollettino epidemiologico di oggi segnala 3.000 nuovi positivi in Puglia (ieri erano 5.807), 698 (ieri 1.217) si registrano in provincia di Lecce. Con 67.636 (ieri 104.288) test eseguiti e 3.000 (ieri 5.807) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 4,44% rispetto al 5,57% di ieri.

Non si registrano decessi rispetto ai 19 di ieri, ai 6 di giovedì, ai 7 di mercoledì, a 0 di martedì, ad 1 di lunedì, ai 2 di domenica, ai 4 di sabato.

Complessivamente i ricoverati sono 309 (ieri 307), mentre gli attualmente positivi salgono ancora notevolmente da 24.510 a 27.367 (+2.857).

Dei 309 ricoverati, 278 (ieri 276) sono con sintomi, mentre 31 (ieri 31) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 783

Provincia di Bat: 194

Provincia di Brindisi: 594

Provincia di Foggia: 358

Provincia di Lecce: 698

Provincia di Taranto: 268

Residenti fuori regione: 95

Provincia in definizione: 10