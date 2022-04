Covid, l’onda cresce. 12 pazienti nella Rianimazione del DEA: 9 intubati. Un brindisino muore prima del ricovero. 4.904 nuovi positivi in Puglia, 1.197 nel leccese

PUGLIA – La curva epidemiologica schizza in alto, soprattutto nel leccese la situazione sembra fuori controllo sul piano del monitoraggio dei contagi. Migliaia di persone sono ufficialmente positive, mentre migliaia di contatti, con i tracciamenti ormai saltati, non comunicano alle autorità sanitarie i loro test positivi fatti a casa o in studi che non trasferiscono i risultati all’Asl e continuano a fare la vita di sempre. La situazione è in peggioramento: aumentano anche i ricoverati. Sono diventati 12 pazienti nella Rianimazione covid del DEA di Lecce. Tre di questi pazienti provengono dal pronto soccorso: soffrono di insufficienza respiratoria non grave. Nel Pronto soccorso leccese non ci sono più posti. Lecce ospita anche i pazienti della provincia di Brindisi in gravi condizioni: ora ci sono 2 brindisini ultrasettantenni, mentre un terzo è deceduto prima di essere ricoverato. Sono 9 i pazienti intubati.

Domani riapriranno le scuole, ma cresce la richiesta di dad tra gli operatori scolastici e i presidenti di Regione. Il bollettino epidemiologico di oggi registra 4.904 positivi (ieri 8.980), 1.197 (ieri 1.953) si registrano in provincia di Lecce. Con 61.193 (ieri 86.747) test eseguiti e 4.904 (ieri 8.980) nuovi casi, l’indice dei positivi scende all’8,01% rispetto al 10,35% di ieri, al 15,49% di venerdì, al 7,39% di giovedì, al 7,75% di mercoledì, al 3,93% di martedì, all’11,54% di lunedì, al 20,32% di domenica.

Si registra 1 decesso rispetto ai 15 di ieri, ai 5 di venerdì, agli 8 di giovedì, a 0 di mercoledì, ai 5 di martedì, ai 2 di lunedì, a 0 di domenica.

Complessivamente i ricoverati sono 468 (ieri 469), mentre gli attualmente positivi salgono ancora notevolmente da 57.850 a 62.330 (+4.480).

Dei 468 ricoverati, 428 (ieri 430) sono con sintomi, mentre 40 (ieri 39) sono in terapia intensiva.

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 1.310

Provincia di Bat: 445

Provincia di Brindisi: 949

Provincia di Foggia: 501

Provincia di Lecce: 1.197

Provincia di Taranto: 431

Residenti fuori regione: 60

Provincia in definizione: 11