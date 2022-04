Covid, salgono anche i ricoverati. 3.670 nuovi casi in Puglia, 884 nel leccese. 5 decessi. 356 a Surbo, crescono i contagi anche a Copertino

PUGLIA – La quarta ondata avanza senza soste e purtroppo aumentano anche i ricoverati. Crescono i positivi nel capoluogo leccese, dove siamo ben oltre i mille, e in tutti gli altri paesi della provincia leccese. Migliaia di famiglie sono positive e isolate. L’Asl di Lecce non riesce a seguire tutti i pazienti, ma le USCA cercano di mantenere i contatti telefonici. I sindaci come Ronny Trio privano a tenere un costante collegamento con le persone isolate nel proprio domicilio per evitare il contagio. “Cerco di venire incontro alle loro esigenze e di fornire assistenza – ci spiega il primo cittadino al telefono – Per fortuna, a parte qualche febbre alta, i sintomi sono lievi. Surbo ha circa 356 positivi e centinaia di persone in quarantena”. Copertino ha il doppio di residenti contagiati. Ma in tante comunità la situazione è critica. Inoltre, i Pronto Soccorso pugliesi sono sempre più in difficoltà. Oggi salgono notevolmente le persone ricoverate in area non critica, sono 38 in più, pari al 10% in più in un solo giorno.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, 4 gennaio 2022, ci informa che su 3.670 nuovi positivi in Puglia (ieri 3.568), 884 (ieri 745) si registrano in provincia di Lecce. Con 93.498 (ieri 30.923) test eseguiti e 3.670 (ieri 3.568) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 3,93% rispetto all’11,54% di ieri, al 20,32% di domenica, al 4,44% di sabato, al 5,57% di venerdì, al 4,52% di giovedì, al 3,94% di mercoledì, al 3,91% di martedì.

Si registrano 5 decessi rispetto ai 2 di ieri, a 0 di domenica e sabato, ai 19 di venerdì, ai 6 di giovedì, ai 7 di mercoledì, a 0 di martedì.

Complessivamente i ricoverati sono 370 (ieri 332),

mentre gli attualmente positivi salgono ancora notevolmente da 33.976 a 36.723 (+2.747).

Dei 370 ricoverati, 334 (ieri 299) sono con sintomi, mentre 36 (ieri 33) sono in terapia intensiva.

Provincia di Bari: 1.057

Provincia di Bat: 360

Provincia di Brindisi: 520

Provincia di Foggia: 424

Provincia di Lecce: 884

Provincia di Taranto: 343

Residenti fuori regione: 74

Provincia in definizione: 8