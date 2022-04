Covid, scuole con didattica a distanza in 6 comuni, ma non a Surbo e Lecce. Grima: “Omicron meno aggressiva, ma c’è nuova variante dal Camerun”

PUGLIA – Ci eravamo sbagliati. Il vaccino non è in grado di frenare lo tsunami pandemico, che anche quest’inverno rischia di rimandare in dad centinaia di migliaia di studenti. I virologi ci spiegano che, però, la vaccinazione di massa ci ha salvati da una sfilata di bare modello prima ondata bergamasca. In effetti quasi l’80% delle persone contagiate dal virus non hanno sintomi più seri di un raffreddore. Però il Pronto Soccorso leccese, il 118 e tanti reparti lavorano con grande difficoltà a causa delle quarantene e delle positività che stanno decimando il personale sanitario. Gli uffici pubblici sono spesso costretti a chiudere, soprattutto a Lecce per nuove positività che emergono tra i dipendenti. Di recente c’è un nuovo contagio di un dipendente all’interno del Comune di Lecce.

COPERTINO, OTRANTO E SAN DONATO MANDANO LE SCUOLE IN DAD.

I sindaci di 5 comuni leccesi hanno emanato le ordinanze per la didattica a distanza: le scuole resteranno chiuse a Copertino, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, San Donato e Otranto (in quest’ultimo paese restano aperte solo le superiori). A Surbo hanno deciso di non chiudere le scuole: i positivi sono già 670. “Non siamo in zona rossa o arancione e non abbiamo il potere di chiudere gli istituti scolastici – spiega il sindaco di Surbo, Oronzo Trio – Le ordinanze potrebbero essere impugnate. La dad è prevista con un solo contagio in classe”. Come annunciato ieri dalla sindaca Schito, Copertino ha chiuso le sue scuole per una settimana. Stessa scelta a San Donato, dove la percentuale del contagio è del 36,4 su mille abitanti, i contagiati sono 194. Ecco perché torna la dad. Più morbida la chiusura a Otranto, il terzo comune che fa questa scelta: “Resteranno chiuse materne ed elementari per bloccare la crescita esponenziale di positivi dell’ultima settimana: abbiamo optato per 3 giorni di sospensione” – spiega il sindaco Pierpaolo Cariddi. Ufficialmente ci sono 92 casi. Anche il sindaco è positivo: lo ha rivelato ieri durante un’intervista. C’è anche un dipendente comunale positivo a Otranto. A Lizzanello è saltato il servizio di raccolta rifiuti (un operatore ha il COVID), inoltre le scuole resteranno chiuse per una settimana a causa dell’impennata del contagio. Anche il sindaco di Lequile, Vincenzo Carlà, ha deciso di mandare le scuole del suo paese in dad: “Le scuole resteranno chiuse dal 10 al 14 gennaio. A seguito del quadro epidemiologico attuale, ho ritenuto opportuno chiudere tutti i plessi di ogni ordine e grado ricadenti sul territorio comunale. Una decisione difficile che probabilmente creerà problemi alle famiglie ma che il buonsenso impone” – ha spiegato il primo cittadino. Stessa decisione a Monteroni di Lecce, dove sono diventati 468 i positivi: la sindaca Mariolina Pizzuto ha posticipato al 17 gennaio la riapertura delle scuole.

L’ALLARME DI PIETRO GRIMA

L’infettivologo e scrittore Pietro Grima non usa mezze misure: la guerra è lunga. In Italia sono stati segnalati 4 casi di variante proveniente dal Camerun. “La variante omicron è abbastanza banale, ma non sappiamo quello che verrà – spiega Grima – Probabilmente fra 4 mesi dovremo vaccinarci di nuovo. È una guerra. È logico che vengano tutte dall’Africa le varianti, perché c’è solo il 10% di vaccinati. I no vax stanno facendo danni enormi. In Bulgaria non c’è nemmeno il 50% di vaccinati. I no vax stanno creando molti problemi anche in Europa. Il Il virus viaggia con noi. Un mio amico è stato di recente all’estero e ora è in terapia intensiva”. Dopo due anni di pandemia di sanno molte più cose, anche sulle cure a casa, ma i tracciamenti sono saltati e molti positivi non vengono nemmeno isolati: c’è chi arriva in ospedale quando ormai è troppo tardi.