Covid, terapia intensiva satura. Pulito: “Abbiamo altri 8 posti al quarto piano, ma manca il personale”. 8.384 nuovi positivi in Puglia, 1.572 in provincia di Lecce

PUGLIA – Sono diventati 16 i pazienti nella terapia intensiva del DEA di Lecce: adesso il personale leccese non basta più. C’è bisogno di rinforzi, perché anche i brindisini con gravi complicazioni della malattia covid finiscono a Lecce. Il primario di Anestesia e Rianimazione del Fazzi e del DEA, Giuseppe Pulito, chiede con urgenza rinforzi. Ormai i positivi nel leccese sono migliaia al giorno, è chiaro che crescono anche i numeri dei ricoverati (in due settimane tra critici e non la provincia di Lecce è passata da 50 a 104). Tutti i ricoverati in gravi condizioni al DEA sono al di sopra dei 50 anni. Tra rianimazione COVID al DEA e quella per gli altri casi al Fazzi, sono 32 i posti occupati. “Sono quasi tutti occupati i posti letto e bisogna aprire 8 posti al quarto piano, ma non abbiamo il numero di personale per coprire tutto – spiega il primario Pulito – Abbiamo necessità che gli altri ospedali diano il loro contributo in termini di personale. Ho fatto una richiesta formale al direttore generale”. In effetti Lecce offre a Brindisi la terapia intensiva, ma non riceve nemmeno un uomo in più in termini di operatori o infermieri. Ma la situazione non potrà andare avanti così. I migliaia di nuovi positivi ogni giorno sono destinati a far aumentare i ricoverati.



IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO PUGLIESE DI OGGI

Il bollettino epidemiologico di oggi, domenica 16 gennaio 2022, segnala 8.384 positivi (ieri 9.718), 1.572 (ieri 1.701) si registrano in provincia di Lecce (che si conferma ancora una volta il territorio col più alto numero di contagi dopo Bari). Con 54.677 (ieri 76.689) test eseguiti e 8.384 (ieri 9.718) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 15,33% rispetto al al 12,67% di ieri.

Si registrano 4 decessi rispetto ai 12 di ieri, agli 8 di venerdì, ai 7 di giovedì, a 0 di mercoledì, ai 4 di martedì, ai 2 di lunedì, ad 1 di domenica.

Complessivamente i ricoverati sono 654 (ieri 614),

mentre gli attualmente positivi salgono notevolmente da 103.590 a 118.307 (+14.717).

Dei 654 ricoverati, 593 (ieri 559) sono con sintomi, mentre 61 (ieri 55) sono in terapia intensiva.

Link Sponsorizzato NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 2.621

Provincia di Bat: 875

Provincia di Brindisi: 852

Provincia di Foggia: 1.210

Provincia di Lecce: 1.572

Provincia di Taranto: 1.162

Residenti fuori regione: 61

Provincia in definizione: 31