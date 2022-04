Covid, uno tsunami di contagi. 89enne in codice rosso resta per più di un’ora in ambulanza. 5.558 nuovi positivi in Puglia, 1022 sono leccesi

LECCE – La quarta ondata del covid è uno tsunami da qualche giorno. La provincia di Lecce ha superato il tetto dei mille contagiati al giorno: fare i tamponi a tutti i contatti di migliaia di positivi con tempestività è impensabile. I sanitari sono già decimati da quarantene e nuovi positivi. La variante omicron avanza e il picco deve ancora arrivare. Adesso anche gli ospedali e il 118 sono in affanno. Continuano i problemi con il Pronto Soccorso leccese: una paziente positiva di 89 anni ha dovuto attendere un’ora e quindici minuti prima di entrare in ospedale, anche se era in codice rosso e a rischio di decesso. La signora ha avuto uno scompenso cardiaco e il 118 le ha dato un codice giallo e l’ha portata a Lecce, poi le condizioni si sono aggravate ed è stato attuato il codice rosso e la terapia con l’ossigeno. In ospedale non l’hanno fatta entrare prima di farle prima il tampone. Il problema è che i sanitari sono così oberati dal lavoro che ci hanno messo più di un’ora a ottenere il risultato del test. Per fortuna, un medico barese è uscito spontaneamente (nonostante la paziente non fosse stata ancora presa in carico) e l’ha visitata, quindi le ha dato la terapia in ambulanza. È stato un intervento provvidenziale. La paziente ha avuto un’aritmia ventricolare, che precede l’arresto, e poi fibrillazione atriale, quindi, subito dopo, si è saputo che il tampone era positivo. Dopo un’ora e 15 la paziente in codice rosso è stata fatta entrare nella zona grigia. Intanto il Pronto Soccorso comincia a trasferirsi al DEA, la zona grigia (pazienti positivi e sospetti contagiati da smistare nei reparti) sarà al Pronto soccorso del Fazzi.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, giovedì 6 gennaio 2022, segnala 5558 nuovi positivi in Puglia (ieri 5.514), 1.022 (ieri 933) si registrano in provincia di Lecce (un altro record negativo). Con 75.641 (ieri 71.121) test eseguiti e 5.588 -nuovo record -(ieri 5.514) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 7,39% rispetto al 7,75% di ieri.

Si registrano 8 decessi rispetto a 0 di ieri, ai 5 di martedì, ai 2 di lunedì, a 0 di domenica e sabato, ai 19 di venerdì, ai 6 di giovedì.

Complessivamente i ricoverati sono 422 (ieri 402), mentre gli attualmente positivi salgono ancor più dei giorni scorsi da 41.162 a 45.648 (+4.486).

Dei 422 ricoverati, 384 (ieri 364) sono con sintomi, mentre 38 (ieri 38) sono in terapia intensiva.

NUOVI CONTAGI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 2.333

Provincia di Bat: 634

Provincia di Brindisi: 568

Provincia di Foggia: 642

Provincia di Lecce: 1.022

Provincia di Taranto: 226

Residenti fuori regione: 114

Provincia in definizione: 19

