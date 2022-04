Gabellone scrive a Rollo: “Criticità nel sistema di scelta del medico di base a Racale”

RACALE – Il Consigliere Regionale Antonio Gabellone ha scritto al Direttore Generale della Asl di Lecce Rodolfo Rollo per segnalare “importanti disagi e criticità che stanno interessando la cittadina di Racale , dove gli utenti del Sistema Sanitario Nazionale (circa 4.500) sono rimasti privi di un medico di base dal 31 dicembre scorso, stante il contemporaneo pensionamento dei tre medici ivi operanti.”

Il Consigliere Gabellone precisa che “nello specifico, i disagi segnalati riguardano l’intasamento dell’indirizzo di posta elettronica abilitato a ricevere le istanze, oltre alle lunghe code che si sono registrate allo sportello. Tale stato di cose assume contorni ancora più emergenziali dal momento che, in ogni Comune della nostra Provincia, l’andamento epidemiologico sta registrando un

elevato tasso di positività al Covid-19.”

“Pertanto, – rileva Gabellone – numerosi sono gli utenti che essendo privi di un medico di base si ritrovano anche senza adeguata assistenza sanitaria e amministrativa. Alla luce della sopradescritta situazione, è chiaro come le problematiche di natura tecnica debbano essere immediatamente risolte per consentire agli utenti di scegliere il proprio medico di base accedendo al portale Puglia Salute senza alcuna interruzione, oppure fisicamente allo sportello a ciò adibito in totale sicurezza e nel rispetto delle norme anti- covid.”

Il Consigliere Regionale chiede il tempestivo intervento del Direttore Generale.