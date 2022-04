Gemma: “Vietato vendere plastica monouso, una misura che tutelerà le coste pugliesi”

PUGLIA – “Finalmente la direttiva Ue Sup (single use plastic) entra in vigore anche in Italia. Sarà vietato vendere posate, piatti, bicchieri e cannucce in plastica e monouso, un provvedimento storico reso possibile grazie anche alla determinazione e al lavoro del Movimento 5 Stelle in Europa. Questa rivoluzione che noi definiamo del buon senso porterà benefici all’ambiente perché aumenterà la consapevolezza dell’importanza del riciclo e del riuso nella vita di tutti i giorni e farà diminuire la presenza della plastica nei nostri mari”. Lo dichiara in una nota Chiara Gemma, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

“L’Italia – aggiunge – vanta oltre 8.000 chilometri di coste, la Puglia ne ha di bellissime, dal Gargano fino al Salento, e sono tutte da tutelare come risorsa. Per questo avremo solo da guadagnare da una applicazione rigorosa di queste norme europee. Auspichiamo dunque che le disposizioni attuative del decreto legislativo 196, che recepisce la direttiva europea, arrivino quanto prima, senza ulteriori ritardi, e completino questo importante cambiamento.

Al Parlamento europeo infine monitoreremo gli effetti di questa direttiva non solo in Italia ma su tutto il territorio europeo e proporremo un suo aggiornamento per rendere ancora più efficaci e ambiziosi i suoi effetti”.

