Intervista alla dirigente del Banzi: “Apertura a tutti i costi bandiera politica: i contagi aumenteranno e la scuola pagherà”

LECCE – E’ previsto per il 10 gennaio il rientro degli studenti in classe. Non è servito a nulla l’appello di 1500 Presidi al Ministro Bianchi di posticipare la riapertura di due settimane; richiesta legittima avanzata sulla considerazione che la variante omicron, ormai prevalente, ha segnato un considerevole aumento dei contagi anche tra alunni e insegnanti.

A Copertino, la sindaca, ha emesso ordinanza di chiusura delle scuole della città e sul suo esempio si sono mossi anche altri sindaci del salento mentre a Lecce, Salvemini, con un post su facebook, ha dichiarato di non poter far altro che adeguarsi alle decisioni governative.

Ed infatti, sebbene anche il governatore della Campania abbia dichiarato di non voler riaprire le scuole, la materia è di competenza governativa e i sindaci, così come i Presidenti di regione, non possono decidere in autonomia se non al costo di entrare in conflitto con il Governo.

Emiliano si è dichiarato contrario alle scelte del Ministro e lo ha invitato ad una seria riflessione.

Link Sponsorizzato

Anche l’Ordine dei medici, stante la situazione nazionale, ha chiesto al Ministro dell’istruzione di far slittare la data di riapertura delle scuole così come i dirigenti scolastici di tutta Italia che non se la sentono di rischiare e far rischiare sulla pelle loro, del personale scolastico e dei propri alunni, decisioni che sembrano non essere state ben ponderate.

Vi è da dire, infatti, che il rientro in classe, porterà, inesorabilmente, ad un aumento dei casi tanto più che non esiste un obbligo di vaccinazione per gli alunni.

Il nuovo decreto, ha cambiato le regole per le scuole in caso di contagio prevedendo, per la scuola dell’infanzia, la sospensione dell’attività per dieci giorni in presenza di un solo caso di positività e per la scuola primaria la sorveglianza con test in presenza di un caso di positività e la dad per dieci giorni con due o più positivi. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, invece, la gestione appare molto più complicata in quanto, in presenza di un solo caso si attua la sorveglianza con testing, in presenza di due casi si ricorre, invece, alla didattica integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da più di 120 giorni o che siano guariti da più di 120 giorni o che non abbiano avuto la dose di richiamo costringendo i dirigenti, perciò, a farsi controllori dei cicli di vaccinazione dei loro stessi alunni. Per tutti gli altri è prevista la didattica in presenza con l’uso delle mascherine FFP2. Con tre casi è prevista la Dad per dieci giorni.

Link Sponsorizzato

Che la situazione non sia facile e che sussiste il serio pericolo che i ragazzi, molti di essi positivi, saranno costretti a seguire sin da subito le lezioni da casa, è abbastanza ovvio.

Così abbiamo voluto sentire una voce autorevole e intervistato la Dirigente del Liceo scientifico Banzi Bazoli, la Dottoressa Antonella Manca.

Dirigente, quali misure ha adottato in questi giorni per affrontare la riapertura in tutta sicurezza?

“Come prima cosa ho effettuato un monitoraggio nei giorni scorsi e, su 67 classi di circa 1800 alunni, ben 132 hanno dichiarato di essere positivi. Pertanto, rientreranno tutti tranne questi studenti che seguiranno le lezioni da casa. Ci saranno, quindi, classi in cui verrà applicata sin da subito la didattica integrata. Attualmente solo una docente è positiva, altri professori sono in stato di autosorveglianza. Per la sicurezza di tutti ho inviato una mail al personale, ai docenti e agli alunni e ho consigliato di usare le mascherine FFP2 anche se non obbligatorie. Il centro ristoro resterà chiuso per una settimana e ho anche sospeso la ricreazione all’esterno”.

E per la distanza tra i ragazzi?

“Per quanto concerne la distanza, la dimensione delle aule impedisce di fatto che tra i ragazzi possa essere osservata la distanza di un metro. Inoltre vi è da dire che i ragazzi vengono a scuola anche per socializzare per cui è proprio impossibile che mantengano le distanze”.

Cosa pensa della Dad?

“La dad, se da una parte ha salvato la didattica, dall’altra ha prodotto seri danni sugli apprendimenti. Lo abbiamo visto con la prova invalsi che ha evidenziato una evidente caduta dell’apprendimento in quanto è mancato il cosiddetto “imparare facendo”. Eppure, allo stato, credo che la dad sia l’unica via percorribile in quanto ritengo che ci siano delle priorità da rispettare. Attualmente ci sono problemi sanitari molto seri, per cui dobbiamo pensare che l’obiettivo, anche della scuola, sia quello di porre tutte le condizioni atte a ridurre i contagi; tanto è indispensabile per poter vivere meglio dopo.

Gentile Dirigente, cosa pensa della didattica integrata digitale?

“I docenti dovranno necessariamente adottare ben presto la didattica mista – integrare così momenti di insegnamento su piattaforme digitali ad insegnamenti in presenza- e così ci sarà un rallentamento ancora più evidente dell’apprendimento da parte dei ragazzi perché la didattica mista, a mio avviso, è ancora peggio della dad. Adesso l’insegnamento sarà statico, viene annullata l’interazione e i ragazzi apprenderanno sempre meno, perché il docente dovrà fare lezione in classe collegandosi comunque con lo schermo.”

Come giudica, quindi, la riapertura a tutti i costi?

“Penso che sia solo una bandiera politica e che non sono stati presi in considerazione i punti essenziali che sono: la salute di tutti e le esigenze dei ragazzi i quali sono costretti ad indossare per cinque ore la mascherina. E per questa bandiera politica, i contagi aumenteranno e la scuola tutta – e per scuola intendo personale scolastico, docenti e alunni- pagherà, come sempre e purtroppo, il suo tributo”.