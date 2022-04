Lotteria Italia 2021, Puglia: Bari in testa per biglietti venduti davanti a Foggia e Lecce

In questa edizione della Lotteria Italia, in Puglia sono stati venduti 265.120 biglietti. La provincia in cui sono stati staccati più tagliandi è stata Bari, con 85.730 biglietti, seguita da Foggia con 53.320, da Lecce con 51.840, da Taranto con 27.240, da Barletta con 25.260 e da Brindisi con 21.730 tagliandi.

Nella scorsa edizione, ricorda l’agenzia Agimeg, in Puglia sono stati vinti complessivamente 125 mila euro, grazie a cinque premi da 25 mila euro ciascuno finiti a Bari, Adelfia (BA), Gallipoli (LE), Ruvo di Puglia (BA) e Oria (BR).

Nella storia della Lotteria Italia, il premio più alto finito in Puglia è stato centrato a Ceglie Messapica (BR) nell’edizione 2010, pari a 2 milioni di euro, ma in luce anche i 5 miliardi di lire vinti a Bari nell’edizione 2000.